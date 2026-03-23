Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) vừa bổ sung vào tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên tờ trình sửa đổi, bổ sung Đề án thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Đề án này trước đó đã được cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 10/11/2025.

Theo phương án điều chỉnh, thay vì trực tiếp sở hữu 100% vốn, ACB sẽ triển khai thông qua hai công ty con. Cụ thể, Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu nắm 91% vốn điều lệ, trong khi 9% còn lại thuộc về Công ty Chứng khoán ACB (ACBS). Cả hai đơn vị này đều do ACB sở hữu toàn bộ vốn.

Hiện ACB đang có 4 công ty con 100% vốn, gồm: ACBS, Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản (ACBA), Công ty Cho thuê tài chính (ACBL) và Công ty Quản lý quỹ (ACBC). Việc dự kiến thành lập thêm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được xem là bước đi tiếp theo nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, bên cạnh hoạt động hợp tác phân phối bảo hiểm nhân thọ độc quyền với Sun Life Việt Nam.

Ngân hàng đua nhau lập công ty bảo hiểm (Ảnh: DT).

Không chỉ ACB, nhiều ngân hàng tư nhân khác cũng gia tăng hiện diện trong lĩnh vực bảo hiểm.

Tại VPBank, ngân hàng này đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ OPES lên 99,42% từ năm 2022, với vốn điều lệ 1.900 tỷ đồng. Mới đây, Hội đồng quản trị tiếp tục thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng theo đề xuất của Ban điều hành.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của VPBank đã phê duyệt kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ với vốn điều lệ dự kiến 2.000 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của VPBank và các bên liên quan tối đa 100%.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết bảo hiểm nhân thọ là mảnh ghép quan trọng trong mô hình tập đoàn tài chính, giúp gia tăng mức độ gắn kết dài hạn với khách hàng. Trong khi đó, việc chỉ tham gia phân phối bảo hiểm khiến ngân hàng hạn chế về quyền chủ động trong thiết kế sản phẩm, lựa chọn và chăm sóc khách hàng. Do đó, tự thành lập công ty bảo hiểm được xem là giải pháp nâng cao tính chủ động trong chuỗi giá trị.

Tương tự, Techcombank đã sớm triển khai chiến lược này khi thành lập Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ Techcom (TCGIns) vào tháng 10/2024. Đến tháng 9/2025, ngân hàng tiếp tục ra mắt Công ty Bảo hiểm nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life).

Đồng thời, Techcombank và Techcom Life đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, trong đó Techcombank đóng vai trò đại lý phân phối chính các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe của công ty thành viên.

Trên thị trường, mô hình liên kết ngân hàng - bảo hiểm (bancassurance) ngày càng phổ biến với các cặp điển hình như MB - MIC, BIDV - BIC, VietinBank - VBI hay Agribank - ABIC.

Theo các chuyên gia, xu hướng này xuất phát từ việc các ngân hàng tận dụng lợi thế về nguồn vốn, nền tảng công nghệ và tệp khách hàng lớn để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm và quản lý tài sản.

Song song với lĩnh vực bảo hiểm, các ngân hàng cũng đang thể hiện sự quan tâm đến thị trường tài sản mã hóa – một lĩnh vực mới nổi, được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng cao, đặc biệt sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.