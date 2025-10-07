Ngân hàng đua nhau lập công ty bảo hiểm, mở rộng hệ sinh thái

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 14/10 và tiến hành lấy ý kiến từ 24/10 đến 10/11 về việc thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Hiện, ngân hàng này đã sở hữu 4 công ty con 100% vốn gồm: Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản (ACBA), Công ty Cho thuê tài chính (ACBL) và Công ty Quản lý quỹ (ACBC).

Với việc dự kiến thành lập thêm công ty bảo hiểm phi nhân thọ, ACB được biết đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, bên cạnh hợp tác phân phối bảo hiểm nhân thọ độc quyền với Sun Life Việt Nam.

Không chỉ ACB, Techcombank cũng đang cho thấy "tham vọng" mở rộng tương tự. Tháng 10/2024, Techcombank đã thành lập Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ Techcom (TCGIns). Đến tháng 9 vừa qua, ngân hàng này tiếp tục ra mắt Công ty Bảo hiểm nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life).

Đồng thời, Techcombank và Techcom Life đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, giúp Techcombank trở thành đại lý phân phối chính các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe của Techcom Life.

VPBank không nằm ngoài cuộc, ngân hàng từng thâu tóm Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ OPES vào năm 2022, nâng tỷ lệ sở hữu lên 99,42% với vốn điều lệ 1.900 tỷ đồng.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 4, đại diện VPBank chia sẻ đang dự kiến thành lập công ty con về bảo hiểm nhân thọ với vốn điều lệ gần 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ tham gia của VPBank và các bên liên quan tối đa 100%.

Lãnh đạo VPBank cho hay, ngân hàng muốn phát triển trở thành tập đoàn tài chính. VPBank đã có FE Credit, OPES, VPBankS và muốn bổ sung thêm công ty bảo hiểm nhân thọ và công ty quản lý quỹ.

Loạt ngân hàng đẩy mạnh “cuộc chơi” bảo hiểm (Ảnh: DT).

Thực tế, hệ sinh thái ngân hàng - bảo hiểm ngày càng mở rộng với những cặp kết nối quen thuộc như MB - MIC, BIDV - BIC, VietinBank - VBI hay Agribank - ABIC...

Theo các chuyên gia, việc này được đẩy mạnh bởi các ngân hàng đang tận dụng nguồn lực tài chính, công nghệ và mạng lưới khách hàng rộng lớn để tạo ra hệ sinh thái từ cung ứng dịch vụ tài chính, từ gửi tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm đến quản lý tài sản.

Trước “cuộc chơi” bảo hiểm, các ngân hàng cũng đang háo hức tham gia lĩnh vực tài sản mã hóa - một mảng hoàn toàn mới nhưng được đánh giá đầy tiềm năng, đặc biệt sau khi Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Điểm lại, ngày 30/9, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) ra đời với vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng, trụ sở đặt tại tòa nhà là hội sở của LPBank.

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD (HDEX) cũng đã được thành lập, với phần vốn góp đến từ các công ty có liên quan đến hệ sinh thái của HDBank.

Tương tự, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX) đã được thành lập vào tháng 5, với người đại diện có liên quan rất lớn đến hệ sinh thái tài chính của Techcombank….

Ghi nhận, Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có mức độ quan tâm và giao dịch tài sản mã hoá hàng đầu thế giới, với hơn 17 triệu người tham gia và giá trị giao dịch khoảng 1.000 tỷ USD năm 2024. Do đó, việc ngân hàng tham gia thị trường tài sản mã hóa không chỉ mở rộng phạm vi hoạt động mà còn giúp giữ chân nhóm khách hàng trẻ, đón đầu xu hướng tài chính số.