Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC, mã chứng khoán: ABI) vừa thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành từ gần 72,4 triệu cổ phiếu lên hơn 101,3 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ ABIC chính thức tăng từ 724 tỷ đồng lên hơn 1.013 tỷ đồng, tương ứng tăng 40%.

Công ty bảo hiểm này trước đó đã phát hành gần 29 triệu cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng cho cổ đông. Số cổ phiếu đã phân phối để trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ 20% là gần 14,5 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu đã phân phối để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20% là gần 14,5 triệu cổ phiếu. Thời điểm dự kiến chuyển giao cổ phiếu là tháng 10.

Một công ty bảo hiểm vừa tăng 40% vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng (Ảnh: IT).

Được biết, Bảo hiểm Agribank là công ty con do Agribank nắm giữ cổ phần chi phối. Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của ABIC đạt gần 183 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Với kết quả trên doanh nghiệp thực hiện 58% kế hoạch của năm 2025 (315 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản công ty đạt 4.568 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cuối năm ngoái.