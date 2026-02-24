Ngân hàng của đại gia Dương Công Minh họp cổ đông tại Phú Thọ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự kỳ họp cổ đông thường niên năm tài chính 2025. Phiên họp dự kiến diễn ra ngày 22/4 tại tỉnh Phú Thọ. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp song nội dung chi tiết chưa được ngân hàng công bố.

Với loạt biến động về lãnh đạo cấp cao cũng như tình hình kinh doanh vừa qua, kỳ họp thường niên của ngân hàng này đang được nhà đầu tư quan tâm.

Trước đó, Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/12/2025, sau khi ông này hoàn tất chuyển giao vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) LPBank. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó tổng giám đốc LPBank, cũng được bổ nhiệm làm chức vụ tương tự tại Sacombank.

Sau đó, HĐQT ngân hàng cũng thông báo bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Danh sách ứng viên chưa được tiết lộ.

ThaiSquare The Merit - "đại bản doanh” của Thaigroup - tọa lạc tại TPHCM xuất hiện logo Sacombank. (Ảnh: Tri Túc).

Về tình hình kinh doanh, cả năm 2025, ngân hàng này đạt 7.628 tỷ đồng lợi nhuận, tương đương 52% kế hoạch được giao do chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng, với tổng mức trích lập cả năm hơn 11.300 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 918.000 tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm. Tổng huy động đạt hơn 837.000 tỷ, tăng 24% và tổng tín dụng đạt hơn 626.000 tỷ, tăng 16%.