Ngân hàng chuyển giao bắt buộc cuối cùng chính thức đổi tên

Kể từ hôm nay (8/10), GPBank chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới, đồng thời đổi sang tên gọi mới là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank). Cùng với việc đổi tên thương mại, ngân hàng này cũng thay đổi bộ nhận diện thương hiệu với màu cam chủ đạo.

GPBank là một trong 4 ngân hàng được chuyển giao bắt buộc trong thời gian vừa qua cùng với OceanBank, CBBank, Dong A Bank.

Trong khi 3 ngân hàng còn lại đã nhanh chóng đổi tên và thay đổi nhận diện thương hiệu, GPBank là ngân hàng cuối cùng hoàn tất việc đổi tên gọi và nhận diện thương hiệu.

Cụ thể, OceanBank đổi tên thành MBV sau khi được chuyển giao về MB, CBBank đổi tên thành VCBNeo sau khi chuyển giao về Vietcombank và Dong A Bank đổi tên thành Vikki Bank sau khi chuyển giao về HDBank.

Trước đó, ngày 17/1, GPBank được chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VPBank làm chủ sở hữu 100% vốn. Ngân hàng này hiện có một hội sở chính và gần 80 chi nhánh/phòng giao dịch/quỹ tiết kiệm trên toàn quốc cùng đội ngũ hơn 1.400 nhân sự.

Tại phiên họp đại hội cổ đông thường niên diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank, khẳng định năm nay sẽ là năm đầu tiên GPBank có lãi sau thời gian dài thua lỗ.

Còn theo tiết lộ từ Chủ tịch HĐQT VPBank Ngô Chí Dũng, trước đây, GPBank mỗi năm lỗ cả nghìn tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, năm nay, ngân hàng này sẽ đạt lợi nhuận tối thiểu 500 tỷ đồng.

Vào tháng 4 vừa qua, VPBank bổ nhiệm bà Phạm Thị Nhung, Phó tổng giám đốc thường trực VPBank làm Chủ tịch HĐQT GPBank. Ngoài bà Nhung, HĐQT GPBank hiện còn 5 thành viên nữa gồm bà Lưu Thị Thảo, ông Nguyễn Huy Phách, bà Dương Thị Thu Thuỳ, bà Nguyễn Phương Nam, và ông Nguyễn Quang Trung.