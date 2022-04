Ngân hàng bầu Hiển giữ bao nhiêu trái phiếu bất động sản?

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra chiều 20/4, ông Võ Đức Tiến, Phó chủ tịch HĐQT SHB, cho biết dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản trên tổng dư nợ tại SHB đạt 6,75% (khoảng 24.400 tỷ đồng). SHB cũng đang đầu tư 6.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, với trái phiếu bất động sản đạt 4.100 tỷ đồng.

Trước thông tin trên, một cổ đông đặt câu hỏi SHB đã mua trái phiếu bất động sản của doanh nghiệp nào, độ rủi ro ra sao, có mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh không? Tín dụng của SHB cho FLC và Tân Hoàng Minh là bao nhiêu?

Trả lời nhà đầu tư, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) - Chủ tịch HĐQT SHB - chỉ khẳng định trái phiếu và dư nợ tại ngân hàng đều đúng mục đích, tuân thủ pháp luật và có tài sản đảm bảo.

"Về việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, tôi khẳng định các khoản đầu tư của SHB là an toàn tuyệt đối và thanh khoản cao. Điều này đảm bảo an toàn bền vững cho ngân hàng", ông Hiển nói.

Ban điều hành đại hội đồng cổ đông thường niên SHB năm 2022 (Ảnh: Văn Hưng).

Năm nay, SHB đặt mục tiêu lãi trước thuế 11.686 tỷ đồng, tăng 87% so với năm trước. Ông Võ Đức Tiến chia sẻ với cổ đông cơ sở của kế hoạch lợi nhuận trên đến từ việc năm 2021 SHB trích lập 7.887 tỷ đồng để xử lý nợ VAMC, năm nay dự kiến trích lập 4.700 tỷ đồng, giảm hơn 3.000 tỷ đồng so với năm ngoái, do đó khả năng đạt được con số lợi nhuận là khả thi.

Thực tế, lợi nhuận quý I của SHB đạt 3.226 tỷ đồng, bằng khoảng 30% con số kế hoạch lợi nhuận cả năm của ngân hàng.

Cũng trong năm nay, ngân hàng dự kiến tăng tổng tài sản lên 567.610 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng đạt 421.715 tỷ đồng. SHB cũng có kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ, từ 26.674 tỷ đồng lên 36.008 tỷ đồng. Nếu thành công, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ vượt các "ông lớn" như Agribank, Techcombank, ACB.

(Biểu đồ: Văn Hưng).

Cụ thể, ngân hàng sẽ trình đại hội thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu (hơn 400 triệu cổ phiếu) cho cổ đông. SHB cũng sẽ phát hành thêm hơn 533 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 với mức giá ưu đãi là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, vốn điều lệ của SHB cũng dự kiến tăng thêm thông qua việc chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 1,69%, tương đương ngân hàng sẽ phát hành 45,12 triệu cổ phiếu mới. Cố phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và sẽ góp phần tăng thêm vốn điều lệ cho SHB.

Đại hội cổ đông SHB năm nay bầu Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó có sự xuất hiện của ông Đỗ Quang Vinh, con trai Chủ tịch Đỗ Quang Hiển.