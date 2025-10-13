Ngân 98 đang làm gì?

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột của Ngân đứng tên làm Giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, đây là những sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".

Gây chú ý với loạt phát ngôn và hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội

Ngân 98 có tên đầy đủ là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998 tại Bình Định. Cô được biết đến là một DJ (người chọn và chơi các bản thu âm trong buổi tiệc), người mẫu, diễn viên tự do.

Ngân 98 hiện là cái tên quen thuộc trong làng giải trí.

Năm 2017, Ngân 98 đăng ký tham gia cuộc thi Gương mặt thương hiệu nhưng sau đó đã rút lui vì "sức khỏe không bảo đảm và không chịu nổi áp lực". Cùng năm, cô đóng phim Xóm trọ thiên đường của đạo diễn Dương Hoàng Vinh và được mời tham gia đóng trong video ca nhạc Nhớ làm gì một người như anh của ca sĩ Quang Hà.

Năm 2018, cô xuất hiện trước công chúng thường xuyên với vai trò thí sinh trong chương trình The Face Vietnam.

Tháng 10/2019, Ngân 98 theo học khóa đào tạo DJ chuyên nghiệp do DJ Phúc Nelly huấn luyện. Sau hơn 6 tháng học nghề, Ngân 98 đến biểu diễn tại nhiều địa điểm giải trí khác nhau ở TPHCM.

Trên mạng xã hội, Ngân 98 thường xuyên trở thành tâm điểm bởi những phát ngôn và hình ảnh cá nhân theo đuổi.

Vào tháng 7/2024, nam ca sĩ Lương Bằng Quang bất ngờ thông báo đã đăng ký kết hôn với Ngân 98 vào đúng dịp kỷ niệm 7 năm bên nhau cũng gây chú ý.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang còn đang làm chủ một loạt doanh nghiệp khác nhau (Ảnh: DT).

Sở hữu loạt công ty

Ngoài nghề chính là DJ, theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Ngân 98 và chồng là Lương Bằng Quang còn đang làm chủ một loạt doanh nghiệp khác nhau.

Cụ thể, vào tháng 10/2023, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ngân 98 có địa chỉ tại quận 1 TPHCM. Doanh nghiệp có 85 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) là chủ sở hữu. Đến tháng 3/2024, công ty này thay đổi tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Hiện, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngân 98 đang trong quá trình tạm ngừng kinh doanh.

Ngân 98 còn thành lập Công ty ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop. Doanh nghiệp này được nhắc đến trong hồ sơ điều tra mới đây. Theo điều tra, mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Ghi nhận tại Cổng thông tin Quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Zubu thành lập từ tháng 5/2021. Trụ sở chính ban đầu tại 22 Võ Thị Yến (thị xã An Nhơn, Bình Định). Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm.

Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 200 triệu đồng. Bà Trần Thị Thạnh (sinh năm 1972) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Thông tin của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Zubu (Ảnh: Cổng thông tin Quốc gia về ĐKDN).

Sau nhiều lần thay đổi, doanh nghiệp hiện có địa chỉ trụ sở chính tại 154 Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp, TPHCM). Năm 2022, doanh nghiệp tăng vốn lên 3 tỷ đồng, tỷ lệ cổ đông góp vốn không được tiết lộ. Đến năm 2024, chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp được thay đổi sang người khác.

Trong khi đó, ông Lương Bằng Quang đang là chủ, cổ đông lớn của 2 doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau và có quy mô hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, vào tháng 2/2024 chồng của DJ Ngân 98 cùng với ông Mã Tuấn Vũ lập nên Công ty TNHH dịch vụ Sugar Group (Sugar Group) có địa chỉ tại quận 5 TPHCM. Doanh nghiệp giới thiệu có 41 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng ký chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày với chi tiết gồm khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Sau nhiều lần thay đổi, ông Lương Bằng Quang hiện nắm tỷ lệ sở hữu tương đương 20% vốn góp.

Ngoài ra, chồng Ngân 98 còn có Công ty TNHH Lương Bằng Quang được thành lập tháng 1/2016, với 9 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Ngành nghề đăng ký chính là hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, hiện đã tăng lên hơn 10 tỷ đồng. Ông Lương Bằng Quang, sinh năm 1982, giữ vị trí Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.