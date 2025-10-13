Ngân 98 bị khởi tố: Công ty bán sản phẩm giảm cân biến động liên tục

Như Dân trí đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo cảnh sát, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, nhưng để người khác đứng tên làm giám đốc, trong đó có mẹ ruột. Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân 98 trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu thành lập từ tháng 5/2021. Trụ sở chính ban đầu tại 22 Võ Thị Yến (thị xã An Nhơn, Bình Định). Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm. Bà Trần Thị Thạnh (SN 1972) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 200 triệu đồng.

Đến tháng 11/2021, doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại 154 Phạm Văn Chiêu (phường Thông Tây Hội, TPHCM). Đến tháng 9/2022, doanh nghiệp tăng vốn lên 3 tỷ đồng, tỷ lệ cổ đông góp vốn không được tiết lộ.

Đến ngày 17/10/2024, chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển sang cho ông Phạm Xuân Oai (SN 1992). Chủ doanh nghiệp vẫn là bà Trần Thị Thạnh.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ZuBu đã thay đổi Giám đốc và Người đại diện pháp luật sau lùm xùm sản phẩm giảm cân nghi chứa chất cấm (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên chỉ 6 ngày sau, doanh nghiệp thông báo đổi chủ, chuyển sang cho ông Lê Trọng Khanh (SN 1994). Một tháng sau đó, chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển lại cho bà Trần Thị Thạnh.

Đến tháng 9 năm nay, thời điểm sau lùm xùm sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo nghi chứa chất cấm, công ty tiếp tục thay đổi người đại diện pháp luật. Theo đó, bà Trần Thị Ngọc Bích (SN 1986) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, chủ sở hữu vẫn là bà Trần Thị Thạnh.

Theo tìm hiểu, trên bao bì các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo đều ghi "thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Zubu. Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP có địa chỉ tại Khu công nghiệp Đan Phượng (TP Hà Nội).

Trước đó, hồi tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn video và loạt bài đăng liên quan đến tranh cãi giữa DJ Ngân 98 và một người bán hàng tên Ngân Collagen. Hai bên cùng bán sản phẩm giảm cân. Trên livestream (phát trực tiếp), họ công khai chỉ trích, công kích lẫn nhau về chất lượng hàng hóa.

Tối 21/5, trên kênh TikTok sở hữu hơn 900.000 người theo dõi và trang Facebook hơn 2,2 triệu người theo dõi, Ngân 98 đã lên tiếng về nguồn gốc các sản phẩm mà cô quảng cáo, làm đại diện hình ảnh. Cô khẳng định các sản phẩm đều được kiểm nghiệm rõ ràng và đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. "Chính Ngân cũng đã tự đi kiểm nghiệm chéo về sản phẩm", cô nói.