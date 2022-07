Nga "đút túi" 24 tỷ USD nhờ bán năng lượng cho Trung Quốc, Ấn Độ

Theo Bloomberg, điều này cho thấy giá năng lượng toàn cầu cao đang hạn chế nỗ lực trừng phạt Nga của Mỹ và châu Âu.

Dữ liệu hải quan mới nhất cho thấy, Trung Quốc đã chi 18,9 tỷ USD mua dầu khí và than của Nga trong 3 tháng tính đến hết tháng 5, gần gấp đôi số tiền năm ngoái. Trong khi đó, cùng kỳ, Ấn Độ cũng chi khoảng 5,1 tỷ USD để nhập năng lượng của Nga, gấp 5 lần so với giá trị của năm ngoái. Như vậy, cả hai nước đã tăng chi thêm khoảng 13 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ trong 3 tháng sau chiến sự nổ ra tại Ukraine, Nga đã bỏ túi 24 tỷ USD nhờ bán năng lượng cho Trung Quốc và Ấn Độ (Ảnh: FILE).

Việc Trung Quốc và Ấn Độ chi nhiều hơn để mua năng lượng Nga đã giúp Nga bù đắp phần thiếu hụt do Mỹ và các quốc gia khác giảm hoặc ngừng mua để trừng phạt Nga vì cuộc chiến tại Ukraine. Các lệnh cấm dầu Nga đã khiến giá các nguồn cung thay thế tăng vọt, đẩy lạm phát tăng cao, gây rủi ro suy thoái cho các nền kinh tế lớn.

"Trung Quốc về cơ bản đang mua mọi thứ mà Nga có thể xuất khẩu qua đường ống và các cảng ở Thái Bình Dương", Lauri Myllyvirta - nhà phân tích hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch chuyên theo dõi các dòng năng lượng của Nga kể từ khi chiến tranh nổ ra - cho biết.

Theo ông, Ấn Độ là khách mua chính các lô hàng của Nga ở Đại Tây Dương mà châu Âu từ chối.

Bloomberg cho rằng, "bữa tiệc" đó của Nga sẽ chưa kết thúc sớm khi giá năng lượng vẫn cao hơn thời điểm này năm ngoái, thậm chí ngay cả khi Nga tính đến việc giảm giá mạnh so với giá toàn cầu để thu hút người mua.

Ông Myllyvirta, về khối lượng, nhập khẩu của Trung Quốc đang tiếp tục chậm lại trong tháng 6, nhưng Ấn Độ vẫn có động lực để tăng mua nhiều hơn trong những tháng tới khi lệnh cấm dầu Nga của châu Âu có hiệu lực.

Theo nghiên cứu của ông Myllyvirta, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn xếp sau châu Âu về khối lượng mua năng lượng của Nga trong năm nay. Tuy nhiên, lượng mua của châu Âu sẽ tiếp tục giảm mạnh khi lệnh cấm nhập khẩu dầu và than Nga có hiệu lực và Nga khóa van khí đốt đối với một số nước châu Âu.

Nga có mối quan hệ chiến lược và thương mại lâu đời với Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời với việc giảm giá sâu và chấp nhận thanh toán bằng đồng nội tệ, nên dòng chảy thương mại sang các nước này vẫn mạnh mẽ trong năm nay.

Trung Quốc là nước nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới và có các đường ống chuyên dụng cho dầu và khí đốt từ Siberia. Ngay cả khi tiêu thụ năng lượng của nước này giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm phần lớn do các lệnh phong tỏa chống Covid-19, song Trung Quốc vẫn chi nhiều hơn để mua năng lượng Nga do giá cao hơn và sản lượng tăng ít.

Trong khi đó, mức chi để mua năng lượng từ Nga của Ấn Độ sau chiến sự còn ấn tượng hơn vì nước này không có đường biên giới trên bộ với Nga và các cảng thường quá xa để tiết kiệm chi phí vận chuyển. Tính từ ngày 24/2 đến ngày 30/6, Ấn Độ đã chi 8,8 tỷ USD để nhập khẩu xăng và than đá từ Nga, nhiều hơn mức chi cho việc nhập hàng Nga trong năm 2021, theo một quan chức Bộ Thương mại Ấn Độ.

Ngoài nhập khẩu dầu và than đá tăng vọt, dữ liệu theo dõi các chuyến tàu của Bloomberg cũng cho thấy, trong thời gian trên Ấn Độ đã nhập 3 chuyến hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, tăng so với một chuyến cùng kỳ năm ngoái.

"Trong lịch sử, Ấn Độ đã nhập rất ít dầu Nga, nhưng cuộc chiến ở Ukraine cùng các lệnh cấm dầu Nga của châu Âu đã cân bằng lại dòng chảy thương mại dầu", Wei Cheong Ho, chuyên gia phân tích năng lượng tại Rystad cho biết trong một nghiên cứu vào tháng trước.