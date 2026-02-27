Netflix "quay xe", đại gia bạo chi 111 tỷ USD thâu tóm Warner Bros

Theo hãng tin Bloomberg, Netflix Inc. vừa chính thức tuyên bố rút khỏi cuộc đua thâu tóm hãng phim lâu đời Warner Bros. Discovery Inc., qua đó dọn đường cho đối thủ Paramount Skydance chốt hạ thương vụ sáp nhập khổng lồ trị giá lên tới 111 tỷ USD.

Quyết định dừng bước của nền tảng phát trực tuyến lớn nhất thế giới đã ngay lập tức tạo ra những làn sóng trái chiều trên thị trường chứng khoán. Trong khi cổ phiếu Netflix tăng vọt 13% ở phiên giao dịch ngoài giờ nhờ sự hoan nghênh từ giới đầu tư đối với tính kỷ luật vốn, thì cổ phiếu Warner Bros lại sụt giảm do kỳ vọng về một cuộc chiến đẩy giá đã hoàn toàn chấm dứt.

Netflix rút khỏi cuộc đua thâu tóm Warner Bros. Discovery Inc., qua đó dọn đường cho đối thủ Paramount Skydance Corp. hoàn tất thương vụ trị giá 111 tỷ USD nhằm mua lại hãng phim Hollywood lâu đời này (Ảnh: Reuters).

Netflix “lắc đầu” trước mức giá không còn hợp lý

Hồi tháng 12, Netflix từng ở rất gần chiến thắng khi đạt thỏa thuận trị giá 82,7 tỷ USD (bao gồm cả nợ tiếp nhận) để mua lại mảng xưởng phim và streaming của Warner Bros. Mức đề nghị khi đó là 27,75 USD/cổ phiếu, tập trung vào HBO, HBO Max và hệ thống sản xuất phim tại Burbank.

Tuy nhiên, cục diện nhanh chóng thay đổi khi Paramount liên tục tung ra các đề nghị phản công nhằm thâu tóm toàn bộ Warner Bros. Discovery. Đỉnh điểm là mức giá 31 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt - cao hơn đáng kể so với đề xuất của Netflix - đồng thời bao trùm cả hệ thống truyền hình cáp, bao gồm CNN, TNT, HGTV và nhiều tài sản truyền thông giá trị khác.

Hội đồng quản trị Warner Bros đánh giá đề nghị của Paramount là “ưu việt hơn”, buộc Netflix phải cân nhắc lại chiến lược.

Trong thư gửi cổ đông, 2 đồng CEO Ted Sarandos và Greg Peters khẳng định Netflix luôn giữ kỷ luật tài chính nghiêm ngặt. Theo họ, để theo kịp mức giá mới của Paramount, thương vụ không còn hấp dẫn về mặt lợi nhuận dài hạn.

Một nguồn tin thân cận nhận định Netflix hiểu rằng họ đang đấu giá với một đối thủ có hậu thuẫn tài chính khổng lồ và sẵn sàng trả mức giá vượt ngưỡng hợp lý. Trong cuộc chơi như vậy, việc tiếp tục nâng giá chỉ làm xói mòn giá trị cổ đông.

Phản ứng của thị trường cho thấy quyết định này được ủng hộ mạnh mẽ. Cổ phiếu Netflix tăng vọt tới 13% trong phiên giao dịch ngoài giờ, cho thấy nhà đầu tư đánh giá cao sự tỉnh táo của ban lãnh đạo. Ngược lại, cổ phiếu Warner Bros suy giảm do kỳ vọng về một cuộc đấu giá leo thang không còn. Paramount gần như đi ngang, phản ánh sự thận trọng của thị trường trước rủi ro pháp lý phía trước.

Paramount “tất tay”: Canh bạc mang tính sống còn

Sự quyết liệt của Paramount không đơn thuần là một thương vụ mở rộng, mà mang tính chiến lược sinh tử.

Trong bối cảnh các mạng truyền hình truyền thống suy giảm mạnh về lượng khán giả và doanh thu quảng cáo, Paramount đối mặt với áp lực phải gia tăng quy mô để tồn tại trong kỷ nguyên streaming. Việc sở hữu Warner Bros sẽ giúp hãng hợp nhất hai nền tảng phát trực tuyến (HBO Max và Paramount+), 2 hệ thống tin tức lớn (CNN và CBS) cùng kho nội dung đồ sộ trải dài từ điện ảnh bom tấn đến truyền hình cáp.

Để lật ngược thế cờ trước Netflix, Paramount triển khai một cấu trúc tài chính táo bạo. Hãng nhận được bảo lãnh cá nhân 45,7 tỷ USD vốn chủ sở hữu từ Larry Ellison - nhà đồng sáng lập Oracle và là cha của CEO Paramount David Ellison. Bên cạnh đó là gói tài trợ nợ hàng chục tỷ USD từ các định chế tài chính lớn.

Không dừng lại ở đó, Paramount còn cam kết chi 2,8 tỷ USD để Warner Bros thanh toán phí chấm dứt hợp đồng với Netflix, đồng thời chấp nhận rủi ro bồi thường tới 7 tỷ USD nếu thương vụ bị cơ quan quản lý bác bỏ. Đây là mức độ cam kết hiếm thấy, cho thấy quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Theo các chuyên gia phân tích, Paramount “khát” Warner Bros hơn Netflix rất nhiều. Nếu Netflix đã sở hữu hơn 325 triệu thuê bao toàn cầu và vị thế vững chắc trên thị trường streaming, thì Paramount vẫn đang tìm kiếm cú hích chiến lược để củng cố vị trí số 2 hoặc số 3 trong ngành - cạnh tranh trực diện với Disney và các nền tảng lớn khác.

Vì sao Netflix có thể bỏ qua “viên ngọc quý”?

Thoạt nhìn, Warner Bros là tài sản chiến lược hoàn hảo cho Netflix: Thương hiệu điện ảnh lâu đời, thư viện nội dung khổng lồ và hệ sinh thái truyền thông rộng lớn. Tuy nhiên, đối với Netflix, đây là “nice to have” chứ không phải “must have”.

Khác với Paramount, Netflix không phụ thuộc vào truyền hình cáp truyền thống. Mô hình kinh doanh của hãng tập trung vào streaming toàn cầu, nội dung nguyên bản và tối ưu hóa dữ liệu người dùng. Thay vì chi thêm hàng chục tỷ USD cho một thương vụ có rủi ro pháp lý cao, Netflix có thể tiếp tục đầu tư khoảng 20 tỷ USD mỗi năm cho sản xuất nội dung riêng - chiến lược đã giúp hãng duy trì vị thế dẫn đầu.

Ngoài yếu tố giá, rủi ro chống độc quyền cũng là một ẩn số. Thương vụ Netflix - Warner trước đó từng vấp phải lo ngại từ các nhà lập pháp Mỹ về khả năng tập trung quyền lực thị trường. Nếu tiếp tục nâng giá và giành chiến thắng, Netflix có thể đối mặt với quá trình xem xét kéo dài và phức tạp.

Do đó, rút lui đúng thời điểm vừa bảo toàn vốn, vừa tránh rủi ro pháp lý, đồng thời giữ được sự tin tưởng của cổ đông.

Trong khi đó, Paramount, dù gần như đã giành phần thắng trên bàn đàm phán, vẫn phải vượt qua thử thách quan trọng nhất: phê duyệt chống độc quyền.

Các nhà phân tích nhận định việc thông qua ở cấp liên bang có thể thuận lợi trong bối cảnh chính trị hiện tại. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cấp bang, đặc biệt tại California, có thể tiến hành điều tra sâu nhằm đảm bảo thương vụ không làm suy giảm cạnh tranh hoặc gây tổn hại người tiêu dùng.

"Về lâu dài, đây là một bước đi chiến lược tuyệt vời cho Paramount. Nhưng tất nhiên, bây giờ họ phải thực thi nó cho thật tốt", chuyên gia Derek Reisfield nhận định.