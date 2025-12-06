Nestlé Việt Nam nhận danh hiệu “Ngôi sao CSI” nhờ tiên phong và lan tỏa giá trị bền vững

Năm 2025 đánh dấu cột mốc tròn 10 năm Chương trình CSI được triển khai, với quy mô và chất lượng ngày càng được mở rộng, khẳng định vị thế là một trong những hoạt động uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tại sự kiện, với 5 năm liên tiếp nằm trong Top 10 những doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, Nestlé Việt Nam đã được trao tặng danh hiệu Ngôi sao CSI.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt ra những mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Nestlé Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm và thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện Nestlé Việt Nam nhận danh hiệu “Ngôi sao CSI” do VCCI trao tặng (Ảnh: Nestlé Việt Nam).

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, nhấn mạnh: “Chúng tôi đã và đang nỗ lực xây dựng CSI trở thành hệ sinh thái thúc đẩy chuyển đổi bền vững doanh nghiệp quốc gia, chuyển hóa bộ chỉ số này thành động lực kiến tạo - nơi doanh nghiệp không chỉ được công nhận với các danh hiệu, mà còn cùng nhau định hình tương lai phát triển kinh tế xanh của Việt Nam.

Với việc CSI 2025 xây dựng và phát hành phiên bản lần đầu tiên của bộ chỉ số dành riêng cho loại hình doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ - bên cạnh phiên bản dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn như các năm trước đây, chúng tôi mong muốn sẽ tạo tiền đề lan tỏa phát triển bền vững đến loại hình doanh nghiệp vốn chiếm tỷ lệ đông đảo trong cấu trúc doanh nghiệp quốc gia”.

Với vai trò là đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì Sự phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD), ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, chia sẻ: “Khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển với định hướng tăng trưởng xanh, Nestlé khẳng định vai trò đối tác chiến lược.

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để mọi hoạt động kinh doanh đều gắn với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và đóng góp vào tương lai bền vững của đất nước”.

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, đồng Chủ tịch VBCSD, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Nestlé Việt Nam).

Tin rằng phát triển bền vững chỉ thực sự thành công khi mọi doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ đều có cơ hội tham gia, Nestlé Việt Nam không chỉ theo đuổi mục tiêu riêng mà còn tiên phong lan tỏa các thực hành tốt theo bộ chỉ số CSI, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, thích ứng tốt trước biến động và đóng góp vào mục tiêu quốc gia.

Với tinh thần đó, Nestlé Việt Nam phối hợp cùng VBCSD và các đối tác triển khai nhiều chương trình đào tạo, phổ biến kiến thức về ESG, cập nhật khung pháp lý và chia sẻ kinh nghiệm cho CSI 100 và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Những hoạt động này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Nestlé Việt Nam đã và đang phối hợp cùng VBCSD và các đối tác triển khai nhiều chương trình đào tạo, phổ biến kiến thức về ESG, cập nhật khung pháp lý và chia sẻ kinh nghiệm cho CSI 100 và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng (Ảnh: Nestlé Việt Nam).

Hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Nestlé kiên định với triết lý “Tạo giá trị chung”, không chỉ mở rộng đầu tư và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, mà còn thúc đẩy các sáng kiến hợp tác đa bên.

Bằng việc định hướng mục tiêu kinh doanh phù hợp với ưu tiên quốc gia, Nestlé khẳng định nguyên tắc: đầu tư có trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã hội.