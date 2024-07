Nâng cao trải nghiệm khách hàng, ABBANK đạt kế hoạch kinh doanh 6 tháng

Cụ thể, tính đến hết ngày 30/6, ABBANK ghi nhận huy động vốn đạt 135.086 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 131.784 tỷ đồng, cùng hoàn thành 94% chỉ tiêu được giao trong năm 2024. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 558 tỷ đồng, hoàn thành 56% kế hoạch năm.

Hết quý II, ABBANK ghi nhận hoàn thành chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2024.

ABBANK đã trích lập 640 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng thêm hơn 10,36% so với cùng kỳ. Chất lượng tài sản của ABBANK được đảm bảo với tỷ lệ nợ xấu cuối quý II/2024 được duy trì dưới 3% theo quy định.

Bên cạnh đó, ABBANK duy trì chỉ số CAR ở mức 12,1%, tăng 1% so với cuối năm 2023 và cao hơn so với yêu cầu tối thiếu 8% của Ngân hàng Nhà nước. Số lượng khách hàng sử dụng ngân hàng số và số lượng giao dịch trực tuyến trên ngân hàng số tiếp tục tăng trưởng tốt sau 6 tháng đầu năm 2024, lần lượt tăng 4,77% và 98,18% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả trên thể hiện chuyển biến tích cực về kinh doanh quý II trong bối cảnh thị trường vẫn còn khó khăn, đồng thời thể hiện sự dịch chuyển và tăng trưởng tốt trên kênh số của nhóm khách hàng cá nhân tại ABBANK.

ABBANK chú trọng hỗ trợ khách hàng dựa trên sự am hiểu về nhu cầu và lĩnh vực ngành nghề cụ thể, đồng thời tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Năm 2024, ABBANK tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện lộ trình chuyển đổi, với sự tư vấn và đồng hành của McKinsey - công ty tư vấn quản trị chiến lược toàn cầu. ABBANK hướng đến hỗ trợ khách hàng dựa trên sự am hiểu về nhu cầu và lĩnh vực ngành nghề cụ thể, chọn cách thức tiếp cận theo chiều sâu thay vì chỉ hướng đến mở rộng quy mô tiếp cận các doanh nghiệp, tăng cường cải thiện trải nghiệm khách hàng trên kênh số.

Trong suốt chặng đường 31 năm phát triển, ABBANK nỗ lực trở thành người đồng hành tận tâm, đáng tin cậy của hơn 2 triệu khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Trong nửa đầu năm 2024, ABBANK đưa ra nhiều gói vay ưu đãi hỗ trợ khách hàng, nhất là doanh nghiệp SME như "Am hiểu ngành nghề - Giải pháp ưu việt" cung cấp giải pháp tài chính chuyên biệt cho doanh nghiệp trong ngành dược phẩm và trang thiết bị y tế; "X2 lợi ích - Vững bước thành công" dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp; "Kết nối nhu cầu - Mở rộng giải pháp" với lãi suất ưu đãi và hạn mức lên đến 5.000 tỷ đồng; chương trình đồng hành về phí xuyên suốt năm 2024 "Tài khoản 0 phí - Giao dịch như ý"; Chương trình Doanh nghiệp thân thiết (Loyalty SME)…