Mỹ nới lỏng trừng phạt, "cá mập" tài chính ồ ạt đổ về Venezuela

Kể từ sau những biến động chính trị thượng tầng vào tháng 1, bức tranh kinh tế Venezuela đang chứng kiến sự xoay trục mạnh mẽ. Việc Washington và Caracas đồng ý khôi phục quan hệ ngoại giao đã phát đi tín hiệu tích cực cho giới tài chính quốc tế.

Quốc gia Nam Mỹ từng thịnh vượng bậc nhất khu vực với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới nay lại lọt vào tầm ngắm của dòng tiền ngoại. Những nhà đầu tư từng ngậm ngùi rời đi hàng thập kỷ trước đang ráo riết chuẩn bị hành trang quay lại Caracas, kỳ vọng đón đầu một làn sóng tư bản mới.

Hàng chục nhà đầu tư Mỹ và quốc tế, từ quỹ phòng hộ đến nhà đầu tư năng lượng, đang lên kế hoạch tới Venezuela trong vài tuần tới để khảo sát cơ hội đầu tư (Ảnh: Reuters).

Cuộc đua của các "cá mập" tài chính

Theo tờ Reuters, chỉ trong vài tuần tới, hàng chục đại diện từ các quỹ phòng hộ, công ty năng lượng và văn phòng quản lý tài sản siêu giàu sẽ đặt chân đến Venezuela. Các chuyến khảo sát thực tế đang được 3 tổ chức tư vấn lớn là Trans-National Research, Orinoco Research và Signum Global Advisors gấp rút triển khai.

Mức độ chịu chi của giới đầu tư là không hề nhỏ. Ông Jesse Cole, Chủ tịch quỹ Sky Drop Capital, tiết lộ đang nhận được sự quan tâm lớn từ các cá nhân siêu giàu và các quỹ đầu tư tư nhân, với dự kiến rót từ 25-100 triệu USD mỗi bên vào các dự án tại đây.

Nhắm đến các lĩnh vực từ công nghệ, tài chính cho đến năng lượng cốt lõi, ông Cole nhận định: "Đây giống như một chiếc lò xo cơ hội đang bị nén lại. Venezuela mà tôi từng rời đi không phải là nền kinh tế mà tôi sắp quay lại".

Những chuyến đi này không đơn thuần là "cưỡi ngựa xem hoa". Với chi phí tham dự lên tới 7.000 USD/người (như chuyến khảo sát của Orinoco Research), các nhà đầu tư sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp giới chức cấp cao của chính phủ như Bộ trưởng Tài chính Anabel Pereira hay CEO hãng dầu khí quốc gia PDVSA.

Tại hội nghị của Signum Global Advisors dự kiến có 55 người tham dự, Chủ tịch Charles Myers cho biết một nửa trong số đó là các nhà quản lý tài sản và quỹ phòng hộ đang nắm giữ trái phiếu vỡ nợ của chính phủ Venezuela, đến để đo lường khả năng thu hồi vốn cũng như tìm kiếm cơ hội thâu tóm tài sản mới.

Lực đẩy từ Mỹ và bước ngoặt mở cửa

Trợ lực lớn nhất cho sự trở lại của giới đầu tư đến từ những động thái bật đèn xanh của Washington. Theo thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ, nước này vừa cấp giấy phép hạn chế, cho phép công ty khai khoáng nhà nước Venezuela (Minerven) xuất khẩu và bán vàng sang thị trường Mỹ.

Dù dòng tiền thanh toán vẫn phải đi qua các tài khoản đặc biệt của chính phủ Mỹ và bị cấm giao dịch với một số quốc gia, đây vẫn là bước ngoặt lớn nhằm gỡ khó cho ngành tài nguyên nước này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers cho biết, các tập đoàn khai khoáng và dầu khí đang hành động với "tốc độ Trump" để thâm nhập thị trường Venezuela. Chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum mới đây càng củng cố triển vọng này, kéo theo cam kết từ phía Caracas về việc trình dự luật cải cách ngành khai khoáng lên Quốc hội.

Chính quyền của quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cũng đang cho thấy sự cởi mở để đón vốn. Từ cuối tháng 1, những đạo luật mới nhằm mở rộng đầu tư tư nhân nước ngoài và giảm thuế cho ngành dầu khí đã được ký duyệt, tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho dòng tiền chảy vào.

Mỹ vừa cho phép cấp giấy phép hạn chế để xuất khẩu vàng của Venezuela nhằm mở rộng hoạt động khai khoáng tại quốc gia này (Ảnh: Scottsdale Mint).

Cẩn trọng giữa rào cản nợ nần và lạm phát

Dù cơ hội được đánh giá là khổng lồ, bức tranh kinh tế vĩ mô của Venezuela vẫn bộn bề thách thức. Bài toán lớn nhất hiện nay là việc tái cơ cấu khối nợ quốc gia khổng lồ lên tới hơn 100 tỷ USD.

Bên cạnh đó, di chứng từ những năm tháng kinh tế đình trệ vẫn còn hiện hữu. Dữ liệu từ Ngân hàng trung ương Venezuela cho thấy lạm phát năm 2025 đã vọt lên mức 475%. Lĩnh vực khai khoáng cũng cần nhiều nguồn lực để nâng cấp cơ sở hạ tầng đã lỗi thời, khi sản lượng vàng năm 2025 chỉ đạt khoảng 9,5 tấn - một con số còn khá khiêm tốn so với tiềm năng.

Do đó, không phải quỹ đầu tư nào cũng vội vã xuống tiền. Ông Petar Atanasov, Giám đốc nghiên cứu nợ chính phủ tại Gramercy Funds Management, cho biết quỹ của ông vẫn giữ thái độ quan sát. "Nếu tình hình tiếp tục bình thường hóa, chúng tôi sẽ cân nhắc. Nhưng hiện tại vẫn còn sự do dự", ông chia sẻ với Reuters.

Theo các chuyên gia, rào cản lớn nhất nằm ở các lệnh trừng phạt vẫn chưa được Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn đối với một số quan chức cấp cao của Venezuela. Các giao dịch đầu tư thực tế hiện tại cần phải được cân nhắc cực kỳ cẩn trọng để không vi phạm các quy định pháp lý hiện hành của Washington.