Mỹ - Israel tập kích Iran: Vàng và bạc chờ lập đỉnh mới

Hiện tại, thị trường kim loại quý đang chứng kiến những nhịp đập vô cùng hối hả. Giới chuyên gia chiến lược trên toàn cầu đang liên tục đưa ra các cảnh báo về một tuần giao dịch đầy biến động sắp tới.

Theo dữ liệu trên sàn Comex tính đến 4h30 chiều (giờ Việt Nam) ngày 28/2, giá bạc giao ngay đã ghi nhận mức tăng vọt 7,85%, chạm ngưỡng 93,82 USD/ounce, trong khi giá vàng giao ngay neo ở mức cao chót vót là 5.296 USD/ounce.

Đây không phải là một diễn biến ngẫu nhiên. Trong các cuộc khủng hoảng địa chính trị, phần bù rủi ro trên thị trường luôn tăng vọt. Sự gia tăng sức ép từ liên minh Mỹ và Israel lên chương trình hạt nhân của Iran đóng vai trò như một mồi lửa, thổi bùng nhu cầu bảo toàn vốn của giới đầu tư.

Giá vàng và bạc tiếp tục được nâng đỡ bởi căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm “hầm trú ẩn” ở các kim loại quý (Ảnh: Money Control).

Chia sẻ trên tờ DT Next, một chuyên gia phân tích thị trường nhận định rằng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran sẽ tiếp tục khuấy động tâm lý bất an của đám đông. Vị chuyên gia này dự báo rất rõ ràng rằng các kim loại quý nhiều khả năng sẽ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần với một khoảng trống tăng giá (gap-up) mạnh mẽ, phản ánh sự hoảng loạn và nhu cầu mua gom khẩn cấp.

Thực tế, xu hướng này đã manh nha từ phiên giao dịch thứ Sáu, khi vàng giao ngay có thời điểm chạm mức cao nhất trong vòng gần một tháng tại 5.230,56 USD/ounce. Tính từ đầu tháng 2 đến nay, giá trị của thứ kim loại lấp lánh này đã tăng trưởng khoảng 7,6%.

Dù trên các sàn giao dịch như MCX, vàng và bạc có những nhịp giảm nhẹ do áp lực chốt lời ngắn hạn sau đà tăng nóng, nhưng xu hướng dòng tiền chảy vào tài sản an toàn vẫn đang là câu chuyện chủ đạo.

Kịch bản vàng 6.000 USD có khả thi?

hi vàng đang tiến rất gần đến ngưỡng 5.300 USD/ounce và bạc tiệm cận mốc 93 USD/ounce, một câu hỏi lớn đang được đặt ra trên các diễn đàn đầu tư là liệu vàng có thể chạm mốc 6.000 USD và bạc lên 200 USD/ounce trong chu kỳ này hay không.

Các nhà phân tích quốc tế cảnh báo rằng, dù kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng để chạm tới những cột mốc kỷ lục đó, thị trường cần một lực cầu trú ẩn duy trì bền vững kết hợp với tình trạng bất ổn toàn cầu kéo dài.

Điểm thú vị là đà tăng của vàng hiện nay không chỉ dựa trên một chân trụ là câu chuyện địa chính trị. Kim loại quý đang được hưởng lợi từ một tổ hợp các yếu tố kinh tế vĩ mô vô cùng thuận lợi.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang trong xu hướng suy giảm, làm giảm đáng kể chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lãi như vàng, từ đó gia tăng sức hấp dẫn của nó trong mắt các quỹ đầu tư lớn.

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang hiện hữu, thể hiện rõ nét qua đà tăng của chỉ số giá sản xuất (PPI).

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi đà tăng trưởng GDP của nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy yếu, làm dấy lên kỳ vọng sâu sắc trên thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm phải đưa ra các quyết định cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Sự cộng hưởng này khiến cho "phần bù an toàn" của vàng tiếp tục được duy trì ở mức cao.

Chưa dừng lại ở đó, bức tranh thị trường toàn cầu còn được điểm xuyết bởi những biến số đáng chú ý khác, điển hình là việc Trung Quốc đang gia tăng mạnh mẽ hoạt động nhập khẩu vàng thông qua cửa ngõ Hong Kong, tạo ra một lực cầu vật chất khổng lồ nâng đỡ giá.

Ngoài ra, thị trường kim loại cũng đang hấp thụ những thông tin từ phán quyết của tòa án Mỹ về mức thuế quan toàn cầu 10%, với những tín hiệu từ Nhà Trắng cho thấy con số này có thể chính thức được nâng lên mức 15%. Đây chính là động lực khiến giá bạc bứt phá mạnh mẽ, đạt mức cao nhất trong 3 tuần vào ngày 24/2 vừa qua.

Giá vàng và bạc đang lấy đà quay lại vùng đỉnh thiết lập hồi tháng 1 (Ảnh: Forbes).

Tâm lý đám đông và bài toán của sự tỉnh táo

Vàng từng thiết lập đỉnh lịch sử vào ngày 29/1 năm nay khi lần đầu tiên vượt qua mốc 5.500 USD/ounce. Quỹ đạo của giá vàng từ đỉnh cao đó đến nhịp điều chỉnh trong tháng 2 và sự phục hồi mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại mang lại rất nhiều bài học quý giá về cách thức vận hành của dòng tiền.

Theo bà Vandana Bharti, Phó Chủ tịch phụ trách Nghiên cứu Hàng hóa tại SMC Global Securities, vàng luôn thể hiện sức mạnh bứt phá cực nhanh khi được giới đầu tư xem là chiếc hầm trú ẩn vững chắc nhất giữa giông bão.

Bạc cũng nương theo dòng chảy đó, nhưng với biên độ dao động khốc liệt hơn nhiều do bản chất của kim loại này chịu sự giằng xé giữa hai lực lượng là nhu cầu đầu tư tích trữ và nhu cầu sử dụng thực tế trong nền công nghiệp.

Với các nhà đầu tư cá nhân, việc nắm bắt tâm lý thị trường trong những phiên giao dịch sắp tới là chìa khóa để quản trị rủi ro. Bà Vandana Bharti nhận định rằng trong ngắn hạn, giá thường bật tăng mạnh khi xuất hiện các dòng tin nóng và nhà đầu tư vội vàng phòng ngừa rủi ro.

Tuy nhiên, về dài hạn, khi căng thẳng hạ nhiệt, thị trường có thể điều chỉnh và giá quay đầu giảm. Tác động ban đầu thường mang tính cảm xúc, bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, trước khi các yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô giành lại quyền kiểm soát.