Mỹ - Israel không kích Iran, bitcoin lao dốc, bốc hơi hàng trăm triệu USD

Rạng sáng ngày 28/2, thị trường tài chính toàn cầu dù đang trong kỳ nghỉ cuối tuần vẫn bất ngờ chao đảo trước biến động địa chính trị nghiêm trọng tại Trung Đông. Theo tờ The Wall Street Journal và CNN, Washington và Jerusalem đã phối hợp tiến hành một cuộc không kích chung nhằm vào Iran để đối phó với điều mà họ gọi là “mối đe dọa tức thì”. Ngay lập tức, phản ứng dữ dội đã lan rộng sang thị trường tiền mã hóa, kéo giá bitcoin lao dốc không phanh.

Chỉ trong vài giờ sau khi tin tức tràn ngập các mặt báo, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã đánh mất gần 7% giá trị, rơi tự do từ vùng 65.500 USD xuống sát mốc 63.000 USD. Mức giá này đã xóa sạch mọi nỗ lực phục hồi của bitcoin trong cả tuần qua, đẩy tài sản này chạm mức đáy thấp nhất kể từ cú sụt giảm hồi đầu tháng 2.

Bitcoin giảm xuống dưới 64.000 USD trong phiên giao dịch ngày 28/2 và chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2 sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran (Ảnh: Crypto Briefing).

"Van xả áp" của giới đầu tư cuối tuần

Đợt bán tháo ồ ạt này không đơn thuần là sự hoảng loạn nhất thời, mà nó phản ánh một cơ chế vận hành của thị trường tài chính hiện đại. Khi rủi ro địa chính trị bất ngờ leo thang vào rạng sáng ngày 28/2, các thị trường truyền thống như cổ phiếu hay trái phiếu đều đang đóng cửa. Trong bối cảnh đó, bitcoin với đặc tính giao dịch không ngừng nghỉ 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần vô tình trở thành điểm nghẽn duy nhất để dòng tiền tháo chạy.

Nói cách khác, Bitcoin đang đóng vai trò như một "van xả áp" cho tâm lý né tránh rủi ro của giới đầu tư. Toàn bộ áp lực bán tháo, vốn dĩ sẽ lan rộng sang thị trường chứng khoán, hàng hóa hay tiền tệ nay dồn hết lên vai thị trường tiền số. Dòng vốn quy mô lớn lập tức được rút ra khỏi các tài sản rủi ro để tìm kiếm sự an toàn, khiến tính thanh khoản cao của Bitcoin trở thành "con dao hai lưỡi".

Hệ quả của cuộc tháo chạy này vô cùng tàn khốc đối với các nhà đầu tư phái sinh. Theo dữ liệu từ chuyên trang Cryptobriefing.com, chỉ vỏn vẹn 15 phút sau khi thông tin Israel tiến hành cuộc tấn công phủ đầu được phát đi, khoảng 100 triệu USD các vị thế “long” (những lệnh đặt cược giá tăng) đã bị thanh lý ép buộc trên các sàn giao dịch lớn. Dòng thác thanh lý này càng tạo thêm áp lực đẩy giá bitcoin lùi sâu hơn.

Bóng đen bao phủ chuỗi cung ứng năng lượng

Động thái quân sự mới nhất này là giọt nước tràn ly sau nhiều tuần căng thẳng leo thang dai dẳng. Mỹ đã liên tục tăng cường hiện diện quân sự tại Israel, triển khai thêm nhiều tiêm kích hiện đại và khí tài quân sự đến khu vực trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran rơi vào bế tắc hoàn toàn. Thậm chí, ngay trước ngày diễn ra không kích, Washington đã chính thức liệt Iran vào danh sách "Quốc gia bảo trợ bắt giữ sai trái", một cáo buộc nhằm gia tăng sức ép chính trị.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã mô tả đây là một cuộc tấn công phòng ngừa và lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ. Israel cũng phát đi cảnh báo về nguy cơ Iran sẽ đáp trả bằng hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo. Toàn bộ trường học, nơi làm việc và các sự kiện đông người tại quốc gia này đã nhận lệnh đình chỉ hoạt động, trừ các lĩnh vực thiết yếu nhất.

Sự leo thang này đang làm dấy lên một nỗi lo sợ lớn hơn nhiều so với biến động giá của bitcoin, đó là nguy cơ xung đột toàn diện tại một trong những khu vực nhạy cảm nhất về kinh tế trên thế giới. Thị trường năng lượng toàn cầu hiện đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. Bất kỳ một đòn giáng trả nào từ Iran nhằm vào các tài sản của Mỹ hay Israel cũng có thể đe dọa trực tiếp đến các tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược mà Tehran đang nắm giữ vị thế huyết mạch.

Giới giao dịch toàn cầu hiện đang gấp rút cắt giảm rủi ro trong danh mục đầu tư. Nếu tình hình tiếp tục leo thang vượt khỏi tầm kiểm soát, bức tranh kinh tế vĩ mô trong tuần tới sẽ chứng kiến những biến động khó lường ngay khi tiếng chuông mở cửa thị trường truyền thống vang lên.