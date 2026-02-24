Bitcoin rơi tự do, nhiều quỹ đầu cơ lớn "bỏ của chạy lấy người"

Từng đóng vai trò động lực chính phía sau làn sóng bùng nổ ETF bitcoin tại Mỹ, nhiều quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới đang nhanh chóng thu hẹp vị thế khi thị trường tiền số bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu.

Theo dữ liệu từ CF Benchmarks, mức phân bổ vào các quỹ ETF bitcoin của nhóm quỹ đầu cơ đã giảm 28% trong quý IV/2025 so với quý trước đó.

Làn sóng rút vốn diễn ra trong bối cảnh bitcoin lao dốc mạnh. So với đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD được thiết lập vào tháng 10 năm ngoái, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã mất gần một nửa giá trị.

Trong phiên giao dịch hôm nay (24/2), giá bitcoin có thời điểm lùi về quanh mốc 63.000 USD - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2 - khi những lo ngại mới liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ gây áp lực lên thị trường toàn cầu.

Ông Gabe Selby, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại CF Benchmarks, cho biết cú đảo chiều mạnh sau khi lập đỉnh tháng 10 đã kích hoạt các đợt cắt giảm vị thế mang tính hệ thống tại nhiều quỹ.

Dữ liệu hồ sơ quản lý cho thấy Brevan Howard là một trong những tổ chức hành động quyết liệt nhất. Quỹ này đã giảm tới 86% tỷ trọng tại iShares bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock trong quý IV/2025, khiến giá trị nắm giữ sụt từ khoảng 2,4 tỷ USD xuống còn 275 triệu USD.

Bitcoin liên tục giảm mạnh (Ảnh: Binance).

Trái ngược với động thái rút lui của nhóm đầu cơ, một số nhà đầu tư dài hạn vẫn tiếp tục gia tăng vị thế. Quỹ đầu tư Abu Dhabi đã nâng tỷ trọng thêm 46% trong quý IV/2025, bất chấp thị trường giảm sâu. Nhóm cố vấn đầu tư cũng tăng nắm giữ liên tục suốt năm qua, với mức tăng 145% so với cùng kỳ.

Theo giới phân tích, dù dòng vốn đầu cơ đang rút khỏi thị trường, sự tham gia ngày càng rõ nét của các tổ chức dài hạn có thể tạo nền tảng ổn định hơn cho bitcoin trong giai đoạn hậu điều chỉnh. Thay vì giao dịch ngắn hạn theo sóng giá, nhóm nhà đầu tư này thường có chiến lược tích lũy bền bỉ - yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp thị trường tìm lại điểm cân bằng sau cú sụt giảm mạnh.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 822 điểm, tương đương 1,66%, xuống còn 48.804 điểm. Nasdaq Composite mất 1,13% còn 22.627 điểm, trong khi S&P 500 lùi 1,04% về 6.838 điểm, tiếp tục thấp hơn mức đầu năm.

Phát biểu mới nhất của Tổng thống Donald Trump về khả năng tăng thuế quan càng khiến tâm lý thị trường thêm bất ổn. Ông Trump dọa áp thuế cao hơn với các quốc gia “dùng chiêu trò” sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Các quan chức châu Âu bày tỏ lo ngại về động thái này, cho rằng nó có thể đe dọa các thỏa thuận thương mại với Mỹ. Hôm 23/2, Nghị viện châu Âu đã thông báo tạm dừng phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Ông Michael Landsberg, Giám đốc đầu tư tại Landsberg Bennett Private Wealth Management, nhận định căng thẳng thuế quan có thể tiếp tục là yếu tố gây xao nhãng thị trường trong phần còn lại của năm, dù mức độ biến động có thể không còn sốc như giai đoạn đầu năm ngoái.