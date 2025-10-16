Muốn nhượng quyền, doanh nghiệp cần giữ được 30-40% "thần hồn" Việt

“Ngoài nhà sáng lập, đội ngũ của doanh nghiệp cũng phải biết học hỏi, tư duy mở mới có thể đi ra thế giới được. Có thể hiểu nôm na theo kiểu nhân lực cần phát triển với tốc độ "sau một đêm phải trở thành Phù Đổng", bởi vì sau khi được ký kết được hợp đồng, thì hôm sau phải thay đổi ngay” là chia sẻ đáng chú ý của bà Nguyễn Phi Vân.

Bà Phi Vân là chuyên gia nhượng quyền kiêm chủ tịch mạng lưới đầu tư thiên thần Đông Nam Á. Chia sẻ này được bà nêu tại buổi ký kết hợp đồng nhượng quyền độc quyền để đưa chuỗi cà phê 24/7 - Three O’Clock - đến thị trường Jakarta (Indonesia).

Tỷ lệ "thần hồn" Việt Nam cần giữ lại phải tối thiểu 30-40%

Theo bà Vân, nhân sự là bài toán rất "đau đầu" tại Việt Nam, đặc biệt với các thương hiệu mới khi muốn nhượng quyền. So với thế giới, doanh nghiệp Việt gần như "thua" về mọi mặt. Do đó, đối tác ngoại chỉ đồng ý nhượng quyền thương hiệu khi họ thấy được đơn vị đó có tư duy mở, có cơ sở để nhân rộng.

“Khi ra thế giới, doanh nghiệp phải làm lại hết từ đầu đến cuối. Để tồn tại và phát triển được, mô hình còn cần thiết phải mang tính bản địa rất cao”, bà Phi Vân nhấn mạnh.

Vị này cho biết thêm, doanh nghiệp tuy cần giữ lại nét Việt Nam song không thể ôm 100% qua biên giới, vì điều kiện thực tế không cho phép. Lúc bấy giờ, doanh nghiệp sẽ phải làm bài toán ngược.

Đơn cử trong ngành F&B, doanh nghiệp phải coi xem người tiêu dùng nước đó sẽ chấp nhận mức giá ra sao so với khu vực Đông Nam Á, rồi từ mức giá đó tính toán lại nguyên vật liệu đầu vào. Sẽ có những thị trường mình có thể sử dụng nguyên liệu thay thế sở tại, nhưng cũng có nơi mình phải mang nguyên vật liệu từ Việt Nam qua. Nhìn chung, theo bà Vân, tỷ lệ “thần hồn” Việt Nam cần giữ lại phải tối thiểu 30-40%.

Loạt thương hiệu Việt "mang chuông đánh xứ người"

Thực tế, làn sóng “mang chuông đánh xứ người” tại Việt Nam đang rất rầm rộ. Sắp tới đây, chi nhánh Three O’Clock đầu tiên sẽ khai trương tại Kebayoran Baru, Nam Jakarta, Indonesia vào đầu tháng 12 năm nay, hoạt động 24/7.

Trước đó, Công ty cổ phần Teatime - đơn vị vận hành chuỗi cà phê Three O'Clock - vừa ký kết hợp đồng độc quyền với FranGlobal, phát triển hệ thống nhượng quyền thứ cấp tại Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh, với cam kết mở ít nhất 100 chi nhánh trong vòng 10 năm.

Three O’Clock ký kết nhượng quyền tại Indonesia (Ảnh: DT).

Ở góc độ doanh nghiệp, nhà sáng lập kiêm CEO Teatime, bà Thuận Nguyễn, chủ sở hữu của thương hiệu Three O’Clock: "Để xây dựng một thương hiệu quốc tế, không chỉ cần sự sáng tạo mà còn cần tầm nhìn dài hạn, sự thấu hiểu văn hóa từng thị trường, và đặc biệt là những đối tác chiến lược đáng tin cậy".

Theo bà Vân, nếu trước đây, doanh nghiệp có nhận thức nhưng loay hoay không biết cách phát triển thị trường thế giới thì gần đây đã có một số chương trình hay ví dụ thành công để minh chứng và dẫn dắt cho các thương hiệu Việt.

“Tôi chắc chắn trong 3 năm tiếp theo, chúng ta sẽ còn được chứng kiến nhiều thương vụ ngoạn mục, khi thương hiệu Việt Nam tiếp tục chinh phục các thị trường lớn, khó tính, tiềm năng trên thế giới”, bà Nguyễn Phi Vân nhấn mạnh.

Trước Three O’Clock, rất nhiều nhãn cà phê Việt cũng "mang chuông đi đánh xứ người" như Trung Nguyên Legend, Cộng cà phê... Tháng 12/2022, mô hình Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend khai trương không gian đầu tiên trên thế giới tại khu vực trung tâm thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, sau đó tiến sang thị trường Mỹ.

Cũng tại Trung Quốc, Chi Pu mở cửa hàng phở, bán những bát phở được giới thiệu là chuẩn vị Bắc, có giá khoảng 300.000 đồng/bát. Hay thương hiệu trà sữa Phúc Tea đã nhượng quyền thành công 2 cửa hàng HappiTea (tên gọi quốc tế của Phúc Tea) tại Philippines. Thông tin từ Go Global cho hay, Phúc Tea đã "chốt" được hợp đồng và sắp có mặt tại Ấn Độ...