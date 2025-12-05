Bạc tăng sốc 102%, trở thành kênh đầu tư “nóng” nhất năm 2025

Năm 2025 đang chứng kiến một hiện tượng đầu tư mang tên bạc. Không ồn ào như tiền số hay thất thường như cổ phiếu, "người anh em" của vàng đã lầm lũi tiến lên và vừa thiết lập cú bứt phá ngoạn mục nhất trong nhiều thập kỷ.

Giá bạc ghi nhận mức tăng 102% tính từ đầu năm (Ảnh: Azat TV).

Khi bạc "vượt mặt" vàng và chứng khoán

Trong phiên giao dịch ngày 3/12, thị trường kim loại quý thế giới đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi giá bạc hợp đồng tương lai chạm mốc 59,655 USD/ounce. Đây là mức giá cao nhất mọi thời đại, chính thức xô đổ kỷ lục cũ 58,85 USD thiết lập hồi đầu tháng.

Nếu nhìn vào bảng thành tích đầu tư năm nay, những ai kiên trì "ôm" bạc đang là những người chiến thắng rực rỡ nhất. Tính từ đầu năm, giá bạc đã tăng tới 101-102%. Để dễ hình dung, nếu bạn bỏ 1 tỷ đồng mua bạc vào đầu năm, hiện tại số vốn đó đã sinh lời thành hơn 2 tỷ đồng.

Con số này hoàn toàn áp đảo các kênh đầu tư truyền thống khác. Trong cùng khoảng thời gian, giá vàng, dù cũng có một năm thăng hoa, "chỉ" tăng khoảng 60%. Thị trường chứng khoán (đại diện là chỉ số S&P/ASX All Ordinaries) thậm chí còn khiêm tốn hơn với mức tăng vỏn vẹn 5%. Như vậy, hiệu suất sinh lời của bạc đang gấp gần 20 lần so với cổ phiếu và bỏ xa vàng.

Giới phân tích tại Global Desk nhận định, đà tăng này không đơn thuần là đầu cơ ngắn hạn mà phản ánh một sự "hội tụ hiếm có": Nhu cầu công nghiệp bùng nổ, nguồn cung vật chất cạn kiệt và dòng tiền khổng lồ đang ồ ạt chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Động lực chính đẩy giá bạc phi mã đến từ việc các cá mập là các quỹ ETF đang gom hàng không thương tiếc. Số liệu cho thấy, chỉ riêng trong tháng 11, dòng vốn vào các quỹ ETF đã "hút" thêm 15,7 triệu ounce bạc.

Tính chung từ đầu năm, các quỹ ETF toàn cầu đang nắm giữ kỷ lục 1,13 tỷ ounce, trị giá hơn 40 tỷ USD. Đáng chú ý, lượng mua ròng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025 đã vượt qua tổng lượng mua của cả năm 2024. Hành động gom hàng này đã siết chặt một thị trường vốn đã căng thẳng về nguồn cung.

Về phía cung, thế giới đang trải qua năm thứ 5 liên tiếp thâm hụt nguồn cung bạc. Các kho dự trữ tại những trung tâm giao dịch lớn như London, Thượng Hải và Mỹ đều đang ở mức báo động đỏ. Đặc biệt, lượng tồn kho tại Thượng Hải đã rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Bên cạnh đó, nhu cầu "kép" đang tạo bệ phóng vững chắc cho giá bạc. Không chỉ là tài sản trú ẩn trong bối cảnh địa chính trị bất ổn và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, bạc còn là nguyên liệu không thể thiếu cho pin năng lượng mặt trời, xe điện (EV) và linh kiện AI. Chính nhu cầu công nghiệp thực chất này đã giúp bạc có sức bật tốt hơn hẳn so với các tài sản chỉ mang tính đầu cơ.

Cẩn trọng "bẫy" giá

Tuy nhiên, giữa cơn say chiến thắng, những cảnh báo từ giới chuyên gia kỹ thuật bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn.

Ông Jonathan Krinsky, Trưởng bộ phận phân tích kỹ thuật tại BTIG, đã dùng từ "parabol" để mô tả đà tăng hiện tại của bạc. Theo ông, đồ thị giá đang dựng đứng như một "lưỡi gậy khúc côn cầu" - một tín hiệu kinh điển của việc thị trường đang quá nóng và tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh mạnh.

Một chỉ báo đáng lo ngại là diễn biến của quỹ iShares Silver Trust (SLV). Quỹ này vừa ghi nhận 3 phiên tăng liên tiếp với biên độ trên 2,5% mỗi phiên. Trong lịch sử từ năm 2006 đến nay, hiện tượng này mới chỉ xảy ra 5 lần, và 4 trong số đó diễn ra ngay tại đỉnh hoặc ngay trước khi giá lao dốc.

Thêm vào đó, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của bạc đã đi vào vùng "quá mua", và chỉ báo Silver skew (chênh lệch giá quyền chọn mua) đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2022. Điều này cho thấy chi phí đặt cược cho việc tăng giá đã trở nên rất đắt đỏ, và một nhịp điều chỉnh ngắn hạn để thị trường lấy hơi là điều khó tránh khỏi.

Thực tế, ngay sau khi chạm đỉnh gần 60 USD, giá bạc đã có dấu hiệu chốt lời nhẹ, lùi về quanh vùng 57-58 USD/ounce.

Sự thay đổi chính sách tiền tệ toàn cầu cùng nhu cầu từ công nghệ và sản xuất công nghiệp tăng mạnh đang tái định hình vai trò của bạc trong danh mục đầu tư hiện đại (Ảnh: DA).

Câu hỏi lớn nhất lúc này là: Liệu bữa tiệc đã tàn hay bạc sẽ tiếp tục chinh phục mốc 65 USD?

Dù cảnh báo về rủi ro ngắn hạn, nhưng bức tranh dài hạn vẫn được nhiều chuyên gia tô màu sáng. Peter Boockvar, Giám đốc đầu tư của One Point BFG Wealth Partners, khẳng định vẫn giữ quan điểm "mua dài hạn" đối với bạc. Ông cho rằng xu hướng chuyển dịch sang xe hybrid (loại xe sử dụng nhiều bạc và bạch kim hơn xe thường) và chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed trong năm tới sẽ là "bảo hiểm" cho giá kim loại quý.

Hiện tại, thị trường đang đặt cược 89% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ ổn định cũng là những yếu tố vĩ mô ủng hộ phe mua.

Nếu giá bạc có thể trụ vững trên mốc 59,00 USD, cánh cửa hướng tới vùng giá 60-65 USD/ounce hoàn toàn rộng mở. Tuy nhiên, nếu mốc hỗ trợ 57,00 USD bị xuyên thủng, nhà đầu tư có thể sẽ phải chứng kiến một nhịp rũ bỏ về vùng 56,50 USD.

Lợi nhuận 102% là con số trong mơ, nhưng nó cũng đồng nghĩa với rủi ro đang cao hơn bao giờ hết. Với những nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế, đây có thể là lúc tận hưởng thành quả.

Còn với những người đang có ý định "đu theo" cơn sóng này, lời khuyên từ các chuyên gia là hãy thận trọng: Đừng để bị cuốn vào biểu đồ hình parabol mà quên mất rằng, sau mỗi đợt tăng nóng thường là những nhịp điều chỉnh lạnh lùng.