Cục trưởng Cục Quản lý thị trường đi chợ, tự mua hàng kiểm tra giá

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết ngày 21/1, đoàn công tác do Cục trưởng Trần Hữu Linh làm trưởng đoàn đã trực tiếp khảo sát, làm việc tại nhiều địa bàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh trọng điểm trên địa bàn TP Hà Nội.

Hoạt động nhằm nắm bắt tình hình cung cầu, giá cả và chất lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, đoàn công tác đã khảo sát hoạt động kinh doanh, việc niêm yết giá và nguồn gốc hàng hóa tại chợ Hà Đông (phường Nguyễn Trãi). Tại đây, Cục trưởng Trần Hữu Linh trực tiếp trao đổi với một số hộ kinh doanh về tình hình buôn bán cuối năm, đồng thời mua sản phẩm tại quầy kinh doanh nông sản khô.

Cục trưởng Trần Hữu Linh trao đổi thông tin và trực tiếp mua sản phẩm tại quầy kinh doanh nông sản khô tại chợ Hà Đông (Ảnh: Dms).

Ông Trịnh Quốc Ân, Phó trưởng Ban Quản lý chợ Hà Đông, cho biết hiện chợ có hơn 1.300 hộ kinh doanh cố định, hoạt động ổn định ở hầu hết các ngành hàng thiết yếu. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng chủng loại; giá các mặt hàng cơ bản tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay biến động bất thường.

Ngoài chợ Hà Đông, đoàn công tác cũng khảo sát một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến tại Cụm công nghiệp Trường An (xã An Khánh), gồm Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đức Hạnh và Công ty cổ phần Dệt may Phú Vĩnh Hưng nhằm đánh giá công tác chuẩn bị nguồn hàng, kế hoạch sản xuất, dự trữ hàng hóa phục vụ thị trường Tết.

Tại buổi làm việc với Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, Cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh, thời điểm cận Tết Nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường cần bám sát địa bàn, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Cục trưởng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường TP Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như lương thực, thực phẩm, rượu bia, bánh kẹo, hàng tiêu dùng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo đúng quy định pháp luật...