Mưa lũ kỷ lục, doanh nghiệp thủy điện đua nhau báo lãi lớn

Trong bối cảnh điều kiện thủy văn thuận lợi, nhiều doanh nghiệp thủy điện ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý IV/2025 và cả năm. Đáng chú ý, mức tăng trưởng đến từ sản lượng điện tăng mạnh, qua đó kéo doanh thu và lợi nhuận của loạt đơn vị vận hành nhà máy thủy điện vượt xa kế hoạch đề ra.

Loạt doanh nghiệp thủy điện lãi đậm

Nổi bật là Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán: SBH) khi ghi nhận kết quả kinh doanh quý cuối năm 2025 khởi sắc. Doanh thu thuần đạt hơn 472 tỷ đồng, tăng gần 92% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 278 tỷ đồng, tăng gần 77%.

Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận tăng mạnh trong quý IV đến từ việc sản lượng điện thương phẩm trong quý đạt 358,2 triệu kWh, tăng hơn 85% so với mức hơn 193 triệu kWh cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, tổng chi phí quý IV/2025 tăng 40,67% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp vận hành Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ ghi nhận doanh thu thuần gần 990 tỷ đồng, tăng hơn 57% và lợi nhuận sau thuế gần 550 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2024. Đáng chú ý, với lợi nhuận trước thuế hơn 687,8 tỷ đồng, mức này vượt xa kế hoạch của cả năm.

Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ (Ảnh: DT).

Tương tự, trong quý IV/2025, Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong (mã chứng khoán: NTH) cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận khả quan. Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 36 tỷ đồng, tăng gần 8,5%; lợi nhuận sau thuế gần 19 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết kết quả kinh doanh tăng trưởng đến từ tình hình thủy văn diễn biến thuận lợi so với quý IV cùng kỳ năm trước, giúp sản lượng điện tăng. Tính chung cả năm 2025, công ty đạt doanh thu thuần hơn 131 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 69 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với năm trước.

Nhiều doanh nghiệp thủy điện khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Chẳng hạn, năm 2025, Công ty cổ phần Sông Ba (mã chứng khoán: SBA) đạt doanh thu hơn 396 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với năm 2024; lãi sau thuế đạt hơn 170 tỷ đồng, tăng gần 50%.

Hay Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã chứng khoán: S4A) đạt doanh thu thuần hơn 326 tỷ đồng, tăng hơn 31%; lãi sau thuế hơn 145 tỷ đồng, tăng hơn 65,3% so với năm trước đó. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã chứng khoán: ND2) đạt hơn 408 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 12%; cả năm lãi hơn 214 tỷ đồng, tăng hơn 32%.

Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (mã chứng khoán: HNA) cũng ghi nhận doanh thu thuần năm vừa qua tăng hơn 46% so với 2024, đạt hơn 1.153 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 476 tỷ đồng, tăng hơn 75%. Theo các doanh nghiệp, lượng mưa trong quý IV/2025 cao hơn cùng kỳ đã giúp sản lượng điện tăng, qua đó thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận.

Trong khi đó, một số đơn vị ghi nhận kết quả kém khả quan hơn. Chẳng hạn, Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (mã chứng khoán: AVC) đạt doanh thu thuần hơn 244 tỷ đồng trong quý IV/2025, giảm 11% so với cùng kỳ 2024; lợi nhuận sau thuế gần 79 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản lãi hơn 126 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần hơn 726 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 280 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,4% và 5,5% so với năm trước đó.

Thủy điện vẫn "sáng cửa" trong năm 2026

Theo nhiều đơn vị nghiên cứu, trong năm 2026, thủy điện vẫn là nguồn được ưu tiên huy động tối đa nhờ lợi thế chi phí thấp. Về yếu tố thời tiết, Chứng khoán ASEAN nhận định năm 2026 nhiều khả năng chủ yếu duy trì pha trung tính, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho huy động thủy điện nhờ lượng mưa và nguồn nước tương đối ổn định.

Dù vậy, sản lượng thủy điện toàn hệ thống được dự báo tăng trưởng chậm lại, ước chỉ khoảng 2%, đạt xấp xỉ 111 tỷ kWh. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nền so sánh cao của năm 2025, khi thời tiết chuyển từ pha La Nina mạnh sang trạng thái trung tính, giúp sản lượng thủy điện tăng đột biến.

Ở chiều ngược lại, sản lượng điện thương phẩm toàn hệ thống năm 2026 được kỳ vọng đạt khoảng 366 tỷ kWh, tăng 11,6% so với năm trước, nhờ nhu cầu điện cho sản xuất công nghiệp tiếp tục mở rộng. Trong bối cảnh thủy điện được ưu tiên huy động, các nhà máy điện khí có thể gặp bất lợi hơn, trong khi điện than vẫn giữ vai trò nguồn chạy nền ổn định của hệ thống.

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ xả lũ (Ảnh: Linh Chi).

Bổ sung góc nhìn, KBSV Research đánh giá thủy điện vẫn có dư địa cải thiện sản lượng trong nửa đầu năm 2026, nhờ mực nước hồ duy trì ở mức cao sau giai đoạn mưa nhiều cuối năm 2025, đồng thời pha thời tiết trung tính tiếp tục mang lại các đợt mưa bổ sung cho lưu vực hồ chứa.

Với dự báo tiêu thụ điện duy trì mức tăng trưởng cao và áp lực cạnh tranh huy động đối với thủy điện giảm bớt, KBSV cho rằng kịch bản huy động điện năm 2026 có thể tương đồng với năm 2024, trong đó điện than tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu nguồn điện.