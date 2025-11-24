Mua xổ số trên điện thoại: Điểm chạm công nghệ trong hệ sinh thái giải trí số

Những năm gần đây, sự bùng nổ của các hoạt động giải trí trên smartphone đã tạo ra bước chuyển rõ rệt trong thói quen tiêu dùng và giải trí của người Việt.

Nắm bắt xu hướng đó, kênh phân phối qua điện thoại của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) với ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS trở thành lựa chọn của nhiều người chơi. Sau 5 năm ra mắt, nền tảng này đã thu hút gần 4 triệu tài khoản đăng ký.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, khi mọi hoạt động từ thanh toán, dịch vụ đến giải trí đều được thực hiện trên các thiết bị smartphone, việc mua xổ số online cũng trở nên phổ biến hơn. Người chơi chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng Vietlott SMS là có thể mua vé mọi lúc, mọi nơi, không cần đến điểm bán, không lo trễ giờ quay số hay thất lạc vé giấy.

Để sử dụng, người chơi là chủ thuê bao các nhà mạng viễn thông Viettel, VinaPhone và MobiFone tải ứng dụng Vietlott SMS trên smartphone. Sau khi tải ứng dụng, người chơi trên 18 tuổi chỉ cần nhập số điện thoại đang dùng và chụp hai mặt căn cước công dân để kích hoạt tài khoản.

Với giao diện thân thiện, bắt mắt và nhiều sản phẩm xổ số có cách chơi thú vị, Vietlott SMS trở thành kênh giải trí nhận được sự quan tâm của nhiều người dùng (Ảnh: Vietlott).

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng, người chơi đã có thể tham gia dự thưởng các sản phẩm của Vietlott như: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro, Bingo 18 và Lotto 5/35.

Người chơi lựa chọn bộ số yêu thích và lựa chọn số tiền dự thưởng. Sau đó hệ thống sẽ tự động soạn cú pháp và gửi đến tổng đài 9969 (miễn phí cước nhắn tin). Việc thanh toán được thực hiện qua tài khoản trong ứng dụng, có thể nạp tiền bằng chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng liên kết.

Nhờ giao diện trực quan, dễ sử dụng và trải nghiệm tiện lợi, Vietlott SMS ngày càng mở rộng tệp người dùng.

Chị Anh Thư (33 tuổi), một bà nội trợ tại TPHCM tình cờ biết đến ứng dụng qua giới thiệu của bạn bè. Chị Thư xem đây như một hình thức giải trí online: “Tôi có thể mua vé Bingo18 trên điện thoại, chỉ cần mở app là mua vé được rồi, không cần phải đi đâu cả”, chị Thư chia sẻ.

Anh Hoàng Vũ (29 tuổi), nhân viên một công ty kỹ thuật cho biết, anh đã sử dụng Vietlott SMS từ những ngày đầu ứng dụng này ra mắt. “Lúc Vietlott SMS vừa xuất hiện là tôi đăng ký dùng. Khi đó mới chỉ có Power 6/55 và Mega 6/45 thôi. Sau này nhiều sản phẩm mới ra, trải nghiệm ngày càng phong phú hơn”, anh Vũ chia sẻ.

Ngoài những sản phẩm có giá trị Jackpot, xổ số Lotto 5/35 và xổ số 6 phút Bingo18 cũng được nhiều người chơi quan tâm (Ảnh: Vietlott).

Không chỉ phát triển về số lượng người dùng, Vietlott SMS còn là một trong những điểm chạm công nghệ trong hệ sinh thái giải trí số hiện nay. Hệ thống vận hành ổn định, giao dịch được xác nhận ngay lập tức giúp người chơi yên tâm khi tham gia dự thưởng.

Bên cạnh đó, Vietlott SMS được thiết kế nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng: giao diện thân thiện, thao tác đơn giản. Không cần có mạng internet để vào ứng dụng, người chơi chỉ cần soạn tin nhắn SMS theo cú pháp để có thể mua vé thành công.

Vietlott SMS trở thành một hình thức giải trí số tiện lợi, đề cao yếu tố trải nghiệm cá nhân. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người chơi có thể thử vận may hoặc đơn thuần giải trí.

Tải ứng dụng Vietlott SMS để trải nghiệm: https://info.vietlott-sms.vn