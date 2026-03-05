Một người trúng Vietlott hơn 114 tỷ đồng

Tối 5/3, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) xác định có một khách hàng trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 với giá trị hơn 114,6 tỷ đồng.

Theo quy định, trong vòng 60 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng, người trúng giải phải làm thủ tục nhận thưởng. Sau thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Trước khi nhận tiền, người trúng giải phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng.

Như vậy sau khi trừ thuế, số tiền thực nhận của chủ nhân giải Jackpot 1 lần này khoảng 103 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc trên, kỳ quay tối nay còn ghi nhận 20 khách hàng trúng giải nhất, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng.

Xổ số Vietlott (Ảnh: Mỹ Tâm).

Vietlott được thành lập năm 2011, do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Năm ngoái, doanh thu của công ty xổ số này vượt 11% so với mục tiêu 8.750 tỷ đồng được Bộ Tài chính giao. Vietlott là doanh nghiệp nhà nước do cơ quan này đại diện sở hữu 100% vốn.

Vietlott ghi nhận 32 triệu lượt trúng với tổng giá trị trả thưởng hơn 5.340 tỷ đồng, tức bình quân mỗi ngày khoảng 15 tỷ đồng trong năm ngoái.