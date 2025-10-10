Một năm chuyển giao bắt buộc, 4 ngân hàng yếu kém giờ ra sao?

Ngày 9/10, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc sau gần một năm triển khai.

Danh sách các ngân hàng chuyển giao bắt buộc gồm: OceanBank về MB, CBBank về Vietcombank, DongA Bank về HDBank, và GPBank về VPBank.

Sau gần một năm, các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã đạt những kết quả tích cực: hoàn thiện cơ cấu tổ chức, kiện toàn nhân sự cấp cao, thay đổi tên và nhận diện thương hiệu mới, tận dụng sức mạnh thương hiệu bảo trợ để củng cố niềm tin khách hàng.

Về cơ bản, các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức và kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, đã thực hiện thay đổi tên, nhận diện thương hiệu và ra mắt thương hiệu mới để tận dụng tối đa sức mạnh thương hiệu bảo trợ của các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, tạo dựng niềm tin cho khách hàng.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã tích cực rà soát, sắp xếp lại mạng lưới hoạt động, đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận, cho phép phát triển, mở rộng mạng lưới để có thể tối ưu chi phí hoạt động cũng như khả năng tiếp cận, phát triển quy mô khách hàng.

Các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đang từng bước nâng cấp, chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin với mục tiêu đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh liên tục cũng như đảm bảo an toàn an ninh thông tin của ngân hàng.

Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã có những chuyển biến tích cực. Theo đó, quy mô tổng tài sản, vốn huy động, dư nợ đều tăng trưởng cao. Nợ xấu từng bước được xử lý, một số ngân hàng hoạt động đã có lãi hoặc giảm lỗ so với cùng kỳ năm 2024. Về cơ bản, 4 ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã bám sát và hoàn thành mục tiêu năm đầu tiên của giai đoạn 1.

Phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và Phó thống đốc Phạm Quang Dũng đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các ngân hàng nhận, các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc khẩn trương, tích cực triển khai các giải pháp để đảm bảo phương án chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo đúng nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các đơn vị, vụ, cục thuộc Ngân hàng Nhà nước cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước để khẩn trương xem xét, tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các ngân hàng tham gia chuyển giao bắt buộc.

Mục tiêu là hỗ trợ các ngân hàng thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt, từng bước khôi phục hoạt động bình thường, khắc phục yếu kém, hướng tới trở thành tổ chức có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động ổn định, góp phần củng cố niềm tin và đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống ngân hàng.