Một khách hàng trúng Vietlott gần 180 tỷ đồng

Vietlott mới đây thông báo trong kỳ quay số mở thưởng gần nhất của sản phẩm Power 6/55 diễn ra tối 30/9, hội đồng quay thưởng đã tìm ra vé số trúng giải Jackpot với trị giá hơn 179 tỷ đồng.

Theo quy định, người trúng giải có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, người trúng Jackpot lần này sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 161 tỷ đồng.

Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải kể từ ngày công bố.

Vé số Vietlott do một khách hàng mua (Ảnh: Vietlott)

Vietlott được thành lập năm 2011, do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Doanh thu năm ngoái của công ty tăng 25%, lên 7.915 tỷ đồng, vượt 16,4% kế hoạch được Bộ Tài chính giao. Con số này tương ứng mức thu bình quân 21,6 tỷ đồng một ngày.

Công ty cho biết trả thưởng và dự phòng trả thưởng hơn 4.353 tỷ đồng, tăng hơn 915 tỷ đồng so với năm 2023. Trong đó, Vietlott ghi nhận kỷ lục giải thưởng là giải thưởng lớn nhất của lịch sử xổ số Việt Nam trị giá hơn 314 tỷ đồng.