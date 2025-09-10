Một đại gia thép quyết đòi nợ nhóm Novaland

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) trong một văn bản mới đây có nêu sẽ quyết liệt xử lý dứt điểm khoản nợ đọng, nhất là từ các khách hàng thuộc nhóm Novaland trong năm nay.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, SMC có khoản phải thu ngắn hạn với các doanh nghiệp liên quan nhóm Novaland và các công ty khác là hơn 1.252 tỷ đồng. Doanh nghiệp phải trích lập dự phòng hơn 386 tỷ đồng cho khoản nợ này.

Một số khoản nợ liên quan nhóm Novaland đã được SMC liệt vào danh sách nợ xấu vì khó đòi quá hạn từ một năm trở lên. Ví dụ, Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận nợ gần 441 tỷ đồng, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley nợ hơn 8 tỷ đồng, Công ty TNHH thành phố Aqua nợ hơn 8,7 tỷ đồng, Công ty TNHH The Forest City nợ hơn 5 tỷ đồng.

Thép SMC quyết xử lý nợ với nhóm Novaland (Ảnh: SMC).

Cũng theo báo cáo này, dù là nợ xấu nhưng các công ty trên cũng đã trả một phần nợ cho SMC trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, Thành phố Aqua đã trả 105 tỷ đồng, The Forest City đã trả 126 tỷ đồng, Bất động sản Đà Lạt Valley đã trả 161 tỷ đồng.

Công ty SMC chuyên gia công và buôn bán thép, có hoạt động kinh doanh với các doanh nghiệp xây lắp, chủ đầu tư. Kể từ khi thị trường bất động sản gặp khó khăn từ năm 2022, kết quả kinh doanh của SMC cũng bị ảnh hưởng.

Đại gia thép đưa ra quyết tâm đòi nợ nhóm Novaland trong bối cảnh nửa đầu năm, kiểm toán viên đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Trong 6 tháng, SMC lỗ hơn 102 tỷ đồng dẫn đến lỗ lũy kế gần 242 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh cũng âm hơn 129 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6 năm nay, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền gần 972 tỷ đồng. Điều này gây nên quan ngại của đơn vị kiểm toán về khả năng tạo dòng tiền của công ty để thanh toán cho các khoản công nợ đến hạn thanh toán.

Do đó, SMC khẳng định sẽ tái cấu trúc tài chính, xử lý nợ đọng với nhóm Novaland. Mục tiêu năm nay sẽ giải quyết xong, duy trì ổn định các khoản vay ngân hàng, tìm kiếm nguồn vốn dài hạn bù đắp cho tài sản ngắn hạn (phải thu khó đòi) bị khách hàng chiếm dụng. Công ty cũng sẽ kiểm soát chi phí sản xuất, thanh lý tài sản, tăng hiệu quả sản xuất, xử lý hàng tồn kho...

Vào ngày 20/12/2024, SMC và nhóm Novaland (Công ty cổ phần Novagroup và các công ty thành viên) đã ký bảng xác nhận công nợ và cam kết trả nợ. Trong tháng 3 và 4 năm nay, SMC và nhóm Novaland đã ký một số hợp đồng, văn bản thỏa thuận mua bán bất động sản.

Theo đó, SMC đã ghi nhận tăng tài sản chờ bàn giao với giá trị gần 279 tỷ đồng và trả trước cho người bán liên quan đến việc mua/thuê dài hạn bất động sản với giá trị hơn 156 tỷ đồng để cấn trừ các khoản phải thu của SMC với nhóm Novaland.