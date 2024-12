Một cổ phiếu mất 24% sau hung tin; VN-Index hướng tới mốc 1.260 điểm

Trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 11 (25-29/11), VN-Index có 4 phiên tăng và một phiên giảm nhẹ. Chỉ số đại diện sàn HoSE đóng cửa tuần tại 1.250,46 điểm, tăng tổng cộng 22,36 điểm tương ứng tăng 1,82% so với cuối tuần trước. Trong khi đó, HNX-Index cũng tăng 3,35 điểm tương ứng 1,51% lên 224,64 điểm.

Thị trường đi lên trong nghi ngờ khi diễn biến chỉ số tăng nhưng thanh khoản giảm. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HoSE đạt 496 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 16% và trên HNX là 42 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 12% so với tuần trước.

Thanh khoản toàn thị trường tuần vừa qua còn 13.452 tỷ đồng, giảm 15,2% so với tuần trước đó. Theo thống kê, thanh khoản kể từ đầu tháng 11 đạt 15.652 tỷ đồng, giảm 10,5% so với tháng 10 và sụt 18,9% so với cùng kỳ, ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023.

VN-Index đang hồi phục từ đáy dưới vùng 1.200 điểm (Nguồn: Tradingview).

Nhóm bluechip đã làm tốt vai trò dẫn dắt trong tuần, trong đó, FPT là đầu tàu đóng góp cho VN-Index 3,8 điểm. Mã này tăng 7,77% trong một tuần giao dịch vừa qua (tương ứng tăng 10.400 đồng/cổ phiếu), thị giá đạt 144.300 đồng, thiết lập đỉnh lịch sử mới kể từ khi niêm yết. Trong một năm qua, FPT cũng đã tăng xấp xỉ mức 81%.

FPT phá đỉnh trong bối cảnh doanh nghiệp do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch HĐQT chuẩn bị chia cổ tức tiền mặt. Ngày 3/12, FPT sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm nay bằng tiền với tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng).

Thời gian thanh toán dự kiến vào 13/12, tức chỉ 10 ngày sau đó. Với hơn 1,46 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự tính FPT sẽ phải bỏ ra hơn 1.460 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tuần qua, FPT cũng được khối ngoại mua vào mạnh, tổng giá trị 1.251 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số mã cổ phiếu góp phần dẫn dắt VN-Index là VCB, BID, CTG, HPG, MSN, BVH, POW, MWG. Chiều ngược lại, một số cổ phiếu kìm hãm VN-Index là VHM, DCM, VRE, DIG, song mức ảnh hưởng không đáng kể.

Mã cổ phiếu tăng mạnh nhất trong tuần vừa rồi là DC4 của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings với mức tăng 18,36%. Mã này tăng liên tục trong 4/5 phiên trước khi điều chỉnh ở phiên cuối tuần.

Chiều ngược lại, cổ phiếu NO1 của Công ty cổ phần Tập đoàn 911 trải qua tuần giao dịch đầy khó khăn với thiệt hại hơn 24% sau khi doanh nghiệp thông báo ông Lưu Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty - qua đời vào ngày 22/11, ngay trước thềm đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty.

Người thay thế ông Tuấn trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là bà Nguyễn Thị Thơm, em vợ của ông Lưu Đình Tuấn.

Theo đánh giá của ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VNDirect - đà hồi phục của thị trường được hỗ trợ bởi những thông tin vĩ mô tích cực trong nước và quốc tế.

Cụ thể, áp lực tỷ giá phần nào hạ nhiệt trong tuần qua khi chỉ số DXY điều chỉnh về quanh mức 106 sau khi đồng Yên tăng mạnh do kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiến hành tăng lãi suất trong các cuộc họp tới sau thông tin lạm phát nước này vượt mốc 2%.

Cùng với đó, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng cũng giảm xuống dưới 5% sau những động thái hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước. Thông tin về tăng trưởng tín dụng đạt 11,12% tính đến ngày 22/11 cũng củng cố cho triển vọng tăng trưởng tín dụng năm nay đạt mức 14-15%, qua đó hỗ trợ cho triển vọng của nhóm cổ phiếu ngân hàng trong quý cuối năm.

Thông tin tích cực khác bao gồm việc Quốc hội đưa phân bón quay lại chịu thuế giá trị gia tăng 5% và khối ngoại quay trở lại mua ròng đã thúc đẩy xu hướng phục hồi trên diện rộng của nhiều nhóm ngành.

Về triển vọng tuần này, theo Chứng khoán MBS, dù là nhịp phục hồi trong nghi ngờ khi thanh khoản vẫn tiếp tục giảm nhưng khả năng chỉ số VN-Index tiếp tục mở rộng đà tăng đang được hỗ trợ từ các thông tin hỗ trợ trong nước. Thị trường có khả năng rung lắc ở vùng cản đáng chú ý 1.260 điểm trong tuần này, là cơ hội cho dòng tiền đến sau, cũng như là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu danh mục.