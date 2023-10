Một chi nhánh tại TPHCM bị cướp, Sacombank lên tiếng

Chiều 24/10, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) phát đi thông cáo về sự vụ xảy ra tại phòng giao dịch Nhị Xuân (trực thuộc Chi nhánh Hóc Môn, TPHCM) sáng nay.

Ngân hàng cho biết vào 10h30 sáng ngày 24/10, phòng giao dịch Nhị Xuân đã xảy ra vụ việc hai kẻ gian xông vào ngân hàng, dùng vũ khí uy hiếp nhân viên và thực hiện hành vi cướp. "Sự việc không gây thiệt hại về người, toàn bộ khách hàng và nhân viên đều được đảm bảo an toàn", phía ngân hàng nhấn mạnh.

Ngân hàng cho biết luôn tuân thủ các quy định về an toàn hoạt động và đây là sự việc ngoài ý muốn. Phía nhà băng đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, nhanh chóng truy bắt đối tượng.

Phòng giao dịch Nhị Xuân, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Thiên Long).

Trước đó, theo thông tin ban đầu, người dân sống cạnh phòng giao dịch Nhị Xuân trên đường Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn) nghe tiếng hô hoán và thấy 2 thanh niên nghi là cướp rời đi.

Sau đó, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh để truy xét nghi phạm.

Một nguồn tin cho biết nhóm cướp đã lấy đi một số tiền. Cảnh sát cùng phía ngân hàng đang thống kê thiệt hại.