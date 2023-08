Một chặng bay có giá vé cao vống lên vào dịp nghỉ lễ 2/9

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay trùng ngày nghỉ cuối tuần, nên người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 1/9 đến ngày 4/9. Nhiều người có tâm lý tận dụng thời gian này đi du lịch, tuy nhiên nhu cầu được cho là không tăng đột biến.

Trên website các hãng hàng không và nền tảng bán vé máy bay trực tuyến, lượng ghế trống còn tương đối nhiều và giá vé không tăng cao. Thậm chí, giá vé một số chặng còn giảm khi so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cục Hàng không, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn dịp nghỉ lễ 2/9 trên các đường bay vẫn còn ở mức thấp.

Nhà anh Tiến Mạnh (4 người, Hà Nội) dự định vào TPHCM chơi từ tối 31/8 và về ngày 4/9. Với hành trình này, giá vé khứ hồi rẻ nhất là của Vietjet Air với 3,1 triệu đồng. Cùng đường bay này, Bamboo Airways đang bán rẻ nhất 3,5 triệu đồng/vé khứ hồi, của Vietnam Airlines là 3,8 triệu đồng/vé khứ hồi.

Trên đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, mức giá thấp nhất mà hành khách phải trả nếu chọn bay Vietjet Air là 3 triệu đồng/vé khứ hồi, với giá chiều về là 1,9 triệu đồng. Mức giá tương ứng với Bamboo Airways là gần 3,2 triệu đồng, Vietnam Airlines là 3,2 triệu đồng.

Khảo sát giá một số chặng bay khứ hồi từ đầu Hà Nội và TPHCM (đi ngày 31/8, về ngày 4/9).

Đường bay Hà Nội - Nha Trang, các chuyến bay của Vietjet Air có giá xấp xỉ 3,4 triệu đồng/vé khứ hồi, trong khi của Vietnam Airlines là 3,9 triệu đồng, của Bamboo Airways là 4,6 triệu đồng.

Riêng vé chặng bay Hà Nội đi Tuy Hòa (Phú Yên) đang đắt nhất dịp nghỉ lễ 2/9 khi lên tới 5,8 triệu đồng/vé khứ hồi. Chặng bay này hiện chỉ có Vietnam Airlines khai thác, Vietjet Air đã ngừng bay từ lâu.

Từ đầu TPHCM, giá vé khứ hồi rẻ nhất đi Đà Nẵng thuộc về Vietjet với khoảng 3 triệu đồng. Vietnam Airlines và Bamboo Airways đều đưa ra mức giá là 3,6 triệu đồng/vé khứ hồi.

Trong khi đó, vé chặng bay TPHCM - Nha Trang dao động 2,7-3 triệu đồng/vé khứ hồi. Vé chặng TPHCM - Hà Nội ở mức 3,2-3,7 triệu đồng/vé khứ hồi.

Cục Hàng không nhận định giá vé máy bay kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ổn định, không chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè. Giá vé có xu hướng tăng cao vào ngày đầu kỳ nghỉ lễ đối với chiều đi và ngày cuối của chiều về.

Trước đó, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) dự kiến cung ứng gần 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa do các hãng khai thác trong giai đoạn cao điểm lễ, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với thường lệ.

Vietjet dự kiến tăng thêm 210 chuyến bay nội địa trong giai đoạn từ ngày 30/8 đến ngày 5/9, bổ sung thêm 45.000 chỗ để phục vụ nhu cầu của người dân về quê và đi du lịch dịp lễ 2/9, tăng 12% so với mức thường lệ và 8% so với mức cùng kỳ năm 2022. Nếu tính cả đường bay quốc tế được tăng tần suất, tổng cộng Vietjet sẽ cung ứng gần 650.000 chỗ trên toàn mạng bay.

Tương tự, Bamboo Airways cho hay đã xây dựng phương án cung ứng gần 170.000 chỗ trên các đường bay nội địa và khu vực. Với các tuyến bay trục chính và du lịch, hãng dự kiến tăng thêm 12-15% số ghế cung ứng so với thường lệ.

Nhu cầu đi lại chủ yếu tập trung trên các nhóm đường trục Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng; các nhóm đường du lịch đi đến Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt…