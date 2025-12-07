Mỗi tháng có hơn 25.000 doanh nghiệp thành lập mới

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 11, cả nước có 15.100 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 16,1% so với tháng trước và tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 9.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 16,4% so với tháng trước và tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 11 tháng, cả nước có 275.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 25.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ở chiều ngược lại, trong tháng vừa qua có 4.859 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, cả nước có 6.668 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 11,7% và 4.022 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 110,6%.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 11 tháng là 205.400 doanh nghiệp, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng là 5,6 triệu tỷ đồng, tăng 104,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Mỗi tháng có 25.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động (Ảnh: H.T).

Về đầu tư, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11 ước đạt 97.500 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 736.400 tỷ đồng, bằng 72,2% kế hoạch năm và tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 bằng 74,3% và tăng 3,9%).

Tính đến ngày 30/11, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (gồm cấp mới, điều chỉnh và góp vốn/mua cổ phần) đạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 11 tháng ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, có 148 dự án mới với tổng vốn 742,8 triệu USD, tăng 33,8%. Tính cả vốn điều chỉnh, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đạt 1,1 tỷ USD, tăng mạnh 83,9% so với cùng kỳ.