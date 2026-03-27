Mỗi quý, Gia Lai sẽ tổ chức một đại nhạc hội tầm cỡ quốc tế

Tại hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” diễn ra ngày 27/3 tại Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương đang xây dựng chiến lược phát triển du lịch theo hướng tạo ra các sản phẩm khác biệt, trong đó nổi bật là kế hoạch tổ chức đại nhạc hội quy mô lớn theo chu kỳ mỗi quý.

Theo ông Tuấn, việc duy trì các sự kiện âm nhạc tầm cỡ quốc tế được kỳ vọng sẽ trở thành “điểm hút” mới, góp phần thu hút du khách, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa cho hình ảnh du lịch Gia Lai.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (Ảnh: BTC).

Cụ thể, dự án khu văn hóa, thể dục thể thao, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch sẽ được khởi công từ giữa năm nay tại xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai. Dự án vận hành thử nghiệm trong giai đoạn 2027-2028 và khai thác toàn bộ vào năm 2030.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Blooming Sky, doanh nghiệp do hai ông Lee Soo Man và Jang Chin Hyuk làm đồng Chủ tịch HĐQT. Trong đó, ông Lee Soo Man được biết đến là một doanh nhân, nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc, đã đào tạo nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng như BoA, H.O.T, TVXQ, SNSD, EXO, Super Junior, NCT...

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch là một dự án rất khác biệt. Điểm nổi bật của dự án là xây dựng trung tâm đại nhạc hội thế giới, nhằm hình thành nền công nghiệp văn hóa tại Gia Lai.

Khi các hạng mục của dự án đi vào hoạt động, tỉnh Gia Lai sẽ có cơ hội được biết đến rộng rãi. Bên cạnh đó, khu vực xã Cát Tiến hiện nay còn khó khăn, nếu dự án triển khai sẽ giúp nơi đây phát triển vượt bậc. Tỉnh Gia Lai rất kỳ vọng vào dự án này để phát triển ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Ông Tuấn cũng cho rằng với uy tín và kinh nghiệm của ông Lee Soo Man, Blooming Sky hoàn toàn có thể tổ chức các chương trình nhạc hội và mời các ban nhạc nổi tiếng về đây, cũng như có thể đào tạo những thế hệ Vpop mới cho Việt Nam.

Tỉnh kỳ vọng đến cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, địa phương sẽ có thể tổ chức các chương trình đại nhạc hội lớn, hình thành hệ sinh thái giải trí, lễ hội quy mô, đa dạng và mang dấu ấn toàn cầu.

Năm 2026 được xem là một dấu mốc quan trọng đối với tỉnh Gia Lai khi địa phương này lần đầu tiên đăng cai Năm Du lịch Quốc gia với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Trước cơ hội đó, lãnh đạo tỉnh Gia Lai định hướng khai thác tối đa lợi thế tự nhiên với hệ sinh thái đa dạng từ rừng đến biển, kết hợp yếu tố sáng tạo để hình thành các điểm đến đặc sắc. Yếu tố con người và văn hóa bản địa cũng được xác định là nền tảng quan trọng trong phát triển du lịch bền vững.

Địa phương cũng nhìn nhận một số điểm nghẽn, đặc biệt là hạ tầng giao thông, trong đó có sân bay, cần được tháo gỡ để nâng cao khả năng kết nối.

Tại hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn kêu gọi các doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư, đồng thời mong muốn các chuyên gia, nhà đầu tư đóng góp ý kiến để hoàn thiện định hướng phát triển. Mục tiêu là vừa khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, vừa tạo ra động lực tăng trưởng mới cho du lịch Gia Lai.