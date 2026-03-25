Khách sạn ở Gia Lai kín phòng trước đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia

Chiều 25/3, UBND tỉnh Gia Lai làm việc với cơ quan báo chí để thông tin một số vấn đề liên quan trước thềm tổ chức chuỗi sự kiện khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Tại buổi làm việc, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai thông tin về việc bố trí khu vực tác nghiệp, cung cấp đầu mối thông tin cho các cơ quan báo chí, nhằm bảo đảm công tác tuyên truyền cho chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin liên quan đến sự kiện Năm Du lịch Quốc gia (Ảnh: Công Sơn).

Trong phần thảo luận, một số ý kiến bày tỏ lo ngại việc Gia Lai tổ chức sự kiện lớn giữa bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh do xung đột Trung Đông, ảnh hưởng tới vận tải hành khách, đặc biệt các chuyến bay.

Đáng chú ý, trước nguy cơ “vỡ trận” khi có khoảng 70.000 du khách tham dự lễ khai mạc tối 28/3, tỉnh sẽ ứng phó thế nào?.

Về các vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 là cơ hội để tỉnh tiếp đón những làn sóng du lịch mới.

Khách sạn ở Gia Lai kín phòng trước khai mạc Năm Du lịch Quốc gia (Ảnh: Doãn Công).

Với 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao xuyên suốt từ tháng 3 đến tháng 12, trong đó có nhiều chương trình “đinh”. Các chuỗi sự kiện không đơn thuần phục vụ vui chơi, giải trí mà tất cả đều hướng đến mục tiêu phát triển du lịch, thu hút du khách và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

“Chúng tôi đang xây dựng hình ảnh con người Gia Lai thân thiện, mến khách. Có thể dịch vụ, hạ tầng chưa hoàn hảo, đặc biệt sau bão cuối năm 2025 nhưng sự hiếu khách và chân thành của mỗi người dân sẽ là điểm cộng lớn, để lại ấn tượng trong lòng du khách”, bà Lịch nhấn mạnh.

Tỉnh đã xây dựng mô hình “Thoải mái như ở nhà" tại các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, nhà dân và các điểm công cộng với logo nhận diện chung. Tại những nơi có logo này, du khách sẽ được sử dụng nhà vệ sinh miễn phí.

Bên cạnh đó, tỉnh đã lắp đặt khoảng 60 nhà vệ sinh công cộng tại các khu vực tổ chức sự kiện để phục vụ du khách.

Để bảo đảm chỗ lưu trú cho du khách trong trường hợp các cơ sở lưu trú quá tải, tỉnh đã triển khai cho các phường tại khu vực Quy Nhơn vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng mở toàn bộ nhà cộng đồng, nhà văn hóa tổ dân phố, đồng thời kêu gọi người dân tham gia đón khách lưu trú khi cần thiết.

“Tỉnh đã tính đến tình huống “vỡ trận” và có phương án kết nối với các địa phương lân cận để hỗ trợ khi vượt khả năng đáp ứng. Đồng thời, tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân tham gia đón khách”, bà Lịch thông tin.

Ngoài ra, tỉnh đã làm việc với các hãng hàng không, vận tải đường bộ và đường sắt để tăng chuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách trong thời gian diễn ra sự kiện.

Phối cảnh chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Bà Lịch thông tin thêm, chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia gắn với nhiều hoạt động phát triển kinh tế - xã hội như hội nghị xúc tiến đầu tư, diễn đàn phát triển du lịch, hội nghị hợp tác với các địa phương Nam Lào và Đông Bắc Campuchia....

Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 20h10 ngày 28/3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.

Chương trình được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh thông qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác.