Khách thích "lên rừng, xuống biển", Gia Lai nắm lợi thế lớn về du lịch

Gia Lai đáp ứng được xu hướng mới của du khách?

Bên cạnh tham quan các công trình kiến trúc, địa điểm nổi tiếng, du khách ngày càng thích khám phá thiên nhiên thông qua các hoạt động như ngắm côn trùng, câu cá, tìm thực vật hoang dã.

Theo số liệu báo cáo của Booking.com, 85% khách Việt cân nhắc trải nghiệm quan sát côn trùng, 93% quan tâm đến câu cá hoặc ngắm chim và 91% sẵn sàng chọn nơi lưu trú cho phép tham gia các hoạt động gắn với thiên nhiên.

Những vùng biển xanh ở Gia Lai tạo sự hấp dẫn với du khách (Ảnh: Doãn Công).

"Khẩu vị" du lịch của du khách Việt nói chung đặc biệt là giới trẻ đang có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều người thích một chuyến đi với nhiều điểm đến, cùng lúc được trải nghiệm được cả núi và biển.

Chị Phương Nga (sống ở Hà Nội) vừa trở về sau chuyến du lịch Gia Lai. Cả nhà cảm thấy hài lòng, vì một điểm đến có đủ trải nghiệm "lên rừng, xuống biển" chỉ trong 4 ngày.

Trước đây, gia đình chị duy trì thói quen du lịch khoảng 2 lần mỗi năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do điều kiện kinh tế eo hẹp, cả nhà sắp xếp được một chuyến đi. Vì vậy, người phụ nữ ưu tiên lựa chọn những điểm đến có nhiều trải nghiệm, để mỗi hành trình đều thực sự đáng giá.

"Với lịch trình 4 ngày, chúng tôi dành thời gian tắm biển ở Quy Nhơn rồi ngược lên Pleiku ngắm cảnh quan vùng cao nguyên, nghe cồng chiêng, trải nghiệm ẩm thực. Một chuyến đi có nhiều trải nghiệm sẽ tiết kiệm được chi phí và trọn vẹn cảm xúc", chị nói.

Cũng giống chị Phương Nga, nhiều du khách xem Gia Lai là một trong những điểm đến được ưu tiên lựa chọn. Bởi, địa phương này vừa có biển vừa có núi, đáp ứng được đa trải nghiệm trong một hành trình.

Trên thực tế, tỉnh Gia Lai nắm trong tay những lợi thế không phải nơi nào cũng có được về cảnh quan và hạ tầng để làm hài lòng du khách.

Cao nguyên Kon Hà Nừng thuộc tỉnh Gia Lai được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 9/2021 (Ảnh: PV).

Việc hợp nhất Bình Định và Gia Lai (cũ) thành tỉnh Gia Lai mới tạo nên một vùng đất giao thoa giữa không gian hùng vĩ đại ngàn Tây Nguyên và vẻ đẹp phóng khoáng của duyên hải Nam Trung Bộ, hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng hiếm có, “rừng vàng, biển bạc” độc đáo.

Phố biển Quy Nhơn với bãi biển hình "vầng trăng khuyết" nổi tiếng, có địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam (Eo Gió - Nhơn Lý), đảo Kỳ Co hoang sơ...

Phố núi Pleiku nổi tiếng thơ mộng với những đồi cỏ hồng tuyệt đẹp, hàng thông trăm tuổi, mùa hoa dã quỳ, hoa cà phê. Nơi đây còn có không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO ghi danh di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ từ đường giao thông, sân bay đến các địa điểm lưu trú tạo thuận lợi cho du khách.

Trong đó, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được triển khai xây dựng nhằm gia tăng sự kết nối giữa rừng và biển của Gia Lai mới, biến Gia Lai thành điểm đến đa kết nối, nhiều giá trị.

Du lịch Gia Lai bứt phá nhờ đăng cai Năm du lịch Quốc gia

Năm nay, Gia Lai được chọn là địa phương đăng cai Năm du lịch Quốc gia. Với 244 sự kiện gồm lễ hội, chương trình văn hóa, hoạt động thể thao, xúc tiến và quảng bá được tổ chức xuyên suốt trong 12 tháng, góp phần giúp du lịch địa phương bùng nổ.

"Việc Gia Lai được lựa chọn làm địa phương đăng cai Năm du lịch Quốc gia là cơ hội tốt để tỉnh định vị thương hiệu du lịch, quảng bá hình ảnh, khẳng định quyết tâm đưa du lịch trở thành một trong những lịch vực phát triển kinh tế quan trọng, tạo sinh kế cho người dân", ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh.

Lợi thế đó càng được phát huy khi những đường bay, chuyến bay tới hai sân bay Phù Cát và Pleiku được mở rộng, khắc phục điểm nghẽn lâu nay về hạ tầng du lịch. Các hãng hàng không trong đó Bamboo Airways tận dụng thế mạnh "một cánh bay hai điểm đến" nhằm tăng cường sự liên kết vùng.

Những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp ở Gia Lai giúp đón lượng khách quốc tế ngày càng đông (Ảnh: PV).

Ngoài hệ thống khách sạn, nhà nghỉ đã được xây dựng, các điểm nghỉ dưỡng quốc tế dần tạo được dấu ấn. Trong đó, khu nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn đón lượng khách quốc tế, đặc biệt từ Hàn Quốc, Đông Bắc Á đông đảo.

Thời gian qua, du lịch Gia Lai có tốc độ tăng trưởng đón khách và doanh thu vào hàng cao trong cả nước. Hai tháng đầu năm 2026, địa phương này đón gần 2,2 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ; riêng khách quốc tế đạt khoảng 42.000 lượt, tăng tới 68%.

Năm du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai được kỳ vọng giúp tỉnh thu hút 15 triệu lượt khách trong năm nay, tăng 21% so với năm 2025, tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 35.000 tỷ đồng.

Chủ đề năm du lịch Quốc gia 2026 là "Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh" không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng cho không gian phát triển mở rộng sau sắp xếp địa giới hành chính mà còn hàm chứa thông điệp chiến lược về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc, giữa bảo tồn và phát triển bền vững.