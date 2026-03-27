Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện tại một sự kiện ở Gia Lai

Ngày 27/3, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn FLC tổ chức hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” tại Quy Nhơn. Đáng chú ý, tại buổi lễ có sự xuất hiện của ông Trịnh Văn Quyết với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC).

Gần nhất, ông Quyết cũng từng xuất hiện tại dự án khởi công khu đô thị Eurowindow Light City tại Thanh Hóa vào ngày 10/3.

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện tại sự kiện ở Gia Lai (Ảnh: BTC).

Bên cạnh ông Trịnh Văn Quyết, Tập đoàn FLC còn có sự góp mặt của bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC.

Hội thảo tại Quy Nhơn diễn ra trong bối cảnh tỉnh Gia Lai khi địa phương lần đầu tiên đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, với chuỗi 244 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra xuyên suốt cả năm.

Sự kiện nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, kích hoạt dòng khách quốc tế và thu hút đầu tư cho khu vực tỉnh Gia Lai.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thông qua các hoạt động trong năm, Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với năm 2025, với doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành du lịch địa phương.

Trong chiến lược phát triển này, Gia Lai đang định hình một cấu trúc tăng trưởng mới dựa trên hành lang du lịch biển - cao nguyên, kết nối không gian du lịch giữa 2 trung tâm là Quy Nhơn và Pleiku, kết hợp tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

Liên quan đến Tập đoàn FLC, ngày 5/2, doanh nghiệp công bố quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam (sinh năm 1991) giữ chức Tổng giám đốc.

Ông Nam được giới thiệu là nhân sự có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực quản trị và tài chính, đồng thời đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái FLC.

Cụ thể, ông Trịnh Văn Nam hiện là Thành viên HĐQT Tập đoàn FLC, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư du thuyền - Sân golf FLC Biscom và đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại nhiều đơn vị thành viên như Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long, Công ty TNHH MTV FLC Land cùng một số đơn vị khác trong hệ thống.

FLC cho biết trong vai trò tổng giám đốc, ông Trịnh Văn Nam sẽ chịu trách nhiệm điều hành chung hoạt động của tập đoàn, tập trung vào công tác quản lý, điều phối tổng thể, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, FLC bổ nhiệm bà Bùi Hải Huyền giữ chức Phó tổng giám đốc Thường trực. Bà Huyền sẽ giữ vai trò nòng cốt trong bộ máy điều hành phụ trách các mảng công việc quan trọng theo sự phân công của HĐQT, bao gồm các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu, công tác phát triển dự án và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh theo chiến lược chung.