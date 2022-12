MM Mega Market: "Chúng tôi cam kết 100% nguồn thực phẩm sạch của We Are Fresh"

Báo cáo từ Nielsen IQ cho thấy Covid-19 khiến người tiêu dùng càng nhận thức tầm quan trọng của sức khỏe. Theo ông Bruno Jousselin - Tổng giám đốc điều hành của MM Mega Market (MM) - hiện tại, các doanh nghiệp đều muốn tập trung mang đến những dòng sản phẩm đáp ứng tiêu chí tươi - sạch - ngon cho người tiêu dùng.

Nhận định của ông về xu hướng lựa chọn thực phẩm đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng của người tiêu dùng Việt hiện nay, nhất là sau giai đoạn Covid-19? Theo ông, những tiêu chí này là xu hướng ngắn hạn hay là yếu tố thiết yếu dài hạn của các doanh nghiệp cung ứng thực phẩm?

- Rõ ràng sức khỏe đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Điều này thể hiện ở sự tăng trưởng của We Are Fresh, một thương hiệu tập trung về sản phẩm sạch thuộc MM Mega Market. Tính đến hết tháng 11/2022, thương hiệu đã đạt mốc tăng trưởng đến 70% so với năm 2021, cho thấy tiêu chí tươi - sạch - ngon đang tác động mạnh mẽ đến người tiêu dùng, chứng minh yếu tố chất lượng sẽ trở thành điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ông Bruno Jousselin chia sẻ: "Với MM Mega Market, chất lượng sản phẩm sẽ là điều kiện tiên quyết" (Ảnh: MM Mega Market).

Ông có lời khuyên gì để người tiêu dùng chọn được sản phẩm dinh dưỡng an toàn, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình?

- Thận trọng là điều cần thiết khi lựa chọn sản phẩm. Người tiêu dùng nên tìm đến các nhà cung ứng uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm sạch, có chứng nhận về chất lượng, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, các sản phẩm này phải công khai thông tin dinh dưỡng và nguồn gốc sản xuất.

Hiện nay MM Mega Market có nhãn hiệu thực phẩm riêng là We Are Fresh, vậy những yếu tố nào để thương hiệu này đạt được những tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, dinh dưỡng… mà thị trường đang tìm kiếm?

- MM Mega Market luôn nỗ lực trở thành nhà bán lẻ được yêu thích tại Đông Nam Á. Vì vậy, chúng tôi tiên phong đầu tư mô hình nông nghiệp "Từ trang trại đến bàn ăn". Hiện tại, chúng tôi có thể tự hào khẳng định các sản phẩm của We Are Fresh đảm bảo 100% nguồn gốc sạch.

Chúng tôi ưu tiên chọn những nhà cung cấp sở hữu chứng nhận Organic, VietGAP, được sàng lọc theo quy trình kiểm định riêng của MM. Trên bao bì nhóm rau củ quả của We Are Fresh có in mã QR để truy xuất nguồn gốc đến nông trại cũng như giấy chứng nhận liên quan. Điều này đã tạo nên điểm nổi bật "chất lượng đồng đều, giá cả cạnh tranh" cho We Are Fresh. Cụ thể, các sản phẩm có giá rẻ hơn từ 5% đến 20% so với thị trường nhờ tiết kiệm được những chi phí như phân phối, quảng cáo, thuê quầy kệ trưng bày hàng hóa.

Theo chia sẻ của ông Bruno, các sản phẩm của We Are Fresh cam kết 100% nguồn gốc sạch (Ảnh: MM Mega Market).

Có nhận định rằng trong chuỗi cung ứng nông sản - thực phẩm, nông dân là đối tượng được hưởng lợi ít nhất. Doanh nghiệp có chiến lược nào để thúc đẩy hợp tác bền vững với nông dân Việt Nam, qua đó mang lại lợi ích tích cực cho cả hai bên?

- Phát triển We Are Fresh là chiến lược không chỉ đem lại lợi ích cho MM, mà còn mang lại lợi ích cho các hộ nông dân và trên hết là lợi ích của người tiêu dùng. Về phía MM, chúng tôi có riêng đội ngũ kỹ sư nông nghiệp chuyên cập nhật các kiến thức nông nghiệp và lập dự báo cho nông dân lên kế hoạch sản xuất. Đồng thời, các quy trình chuẩn hóa dưới sự kiểm soát của bộ phận Kiểm tra chất lượng đầu vào sẽ giúp nâng cao chất lượng sản xuất, ổn định thu nhập và mở rộng tiềm năng cho nông dân Việt. Ở giai đoạn Covid-19, việc có những đơn hàng ổn định đã góp phần rất lớn giúp họ trụ vững khi việc xuất khẩu gặp phải những khó khăn.

Cho đến hiện tại, các hộ nông dân là đối tác của We Are Fresh đã có thu nhập tăng đều hằng năm và sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý nông nghiệp trên máy tính. Theo đó, nguồn cung ổn định từ nông dân Việt sẽ duy trì sự phong phú và sản lượng của We Are Fresh, từ đó tạo bước đệm phát triển thế mạnh của thương hiệu nhất là ở phân khúc thực phẩm tươi sống.

We Are Fresh sẽ tiếp tục mở rộng thị trường, mang đến nông sản chất lượng cao cho người dùng Việt (Ảnh: MM Mega Market).

Chia sẻ của ông về kế hoạch mở rộng thị trường của We Are Fresh trong thời gian tới?

- Với tình hình tăng trưởng đầy hứa hẹn của We Are Fresh, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và đồng bằng Bắc Bộ nhằm đa dạng hóa chủng loại sản phẩm. Việc tăng sự lựa chọn cũng giúp chúng tôi mở rộng các tệp khách hàng quan trọng gồm khách hàng cá nhân và khách hàng HoReCa (khách sạn, nhà hàng, căng tin). Hai yếu tố trên sẽ là tiền đề thúc đẩy tiêu thụ nông sản sạch nội địa cũng như xuất khẩu qua các thị trường khu vực Đông Nam Á thông qua mạng lưới phân phối rộng khắp của tập đoàn và hướng đến thị trường đầy tiềm năng là châu Âu trong tương lai không xa.