METAO - nơi trải nghiệm không gian mua sắm đậm phong cách Nhật tại Hà Nội

Showroom METAO nằm ngay trên mặt đường phố Huế - một trong những vị trí trung tâm của Hà Nội - thuận lợi cho khách hàng đến xem và mua sắm các sản phẩm (Ảnh: METAO).

Lấy cảm hứng từ cây cảnh bonsai và nghệ thuật tranh thủy mặc đặc trưng văn hóa truyền thống Nhật Bản, bước vào không gian mua sắm METAO, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được sự tinh tế của tinh hoa văn hóa đất nước "mặt trời mọc". Từng đồ vật tạo cảnh nơi đây được CompA Design - đơn vị thiết kế showroom chuyên nghiệp tại Hà Nội - tư vấn chi tiết và lựa chọn kỹ.

Đến nơi đây, khách hàng không chỉ được trải nghiệm một trong những sản phẩm chủ đạo của showroom là nước tái sinh tế bào NMN Quattro Liquid 15000 mà còn cảm nhận không gian thiên nhiên giữa lòng phố thị. Đó là dòng suối chảy róc rách, là tiếng quẫy đạp của những chú cá, là cảm giác bình an và mát lành khi ngắm nhìn từng viên đá… nơi đây. Chỉ cần bước vào không gian này, bạn sẽ không có cảm giác là nơi trưng bày sản phẩm mà giống như một địa điểm nuôi dưỡng sự bình an trong tâm của mỗi người.

Không gian bên trong METAO.

Một điểm nhấn nữa của showroom chính là sản phẩm NMN Quattro Liquid 15000 được trưng bày tinh tế trên những hốc tường trang trí với ánh sáng lung linh làm nổi bật vẻ đẹp sang trọng bên ngoài của sản phẩm.

Bà Đào Thị Thoan - Giám đốc điều hành Công ty NMN Việt Nam, nhà phân phối độc quyền NMN Quattro Liquid 15000 tại Việt Nam cho biết, không gian tinh tế này không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà METAO mong muốn mỗi khách hàng đến đây sẽ tìm được sự bình an và là dịp chạm vào từng cảnh vật để chậm lại, thấu hiểu và yêu thương chính mình.

"Khi thấu hiểu và yêu thương chính mình, mỗi khách hàng sẽ biết mình xứng đáng đón nhận cơ hội sử dụng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bản thân mình. Cảm thấy đầu tư cho bản thân là cần thiết và xứng đáng nhất mà không thấy NMN Quattro Liquid 15000 là đắt đỏ. Và chỉ khi đó, khách hàng mới cảm nhận rõ nét giá trị của sản phẩm này đối với việc giúp "sống lại thanh xuân" lần 2 của mình", bà Đào Thị Thoan chia sẻ.

NMN Quattro Liquid 15000 là sản phẩm hội tụ những hoạt chất giúp cho cơ thể con người vừa khỏe bên trong lại đẹp bên ngoài bởi vì sản phẩm này cung cấp 2 hoạt chất Oxit Nitric (NO) và Glucosamine tự nhiên (GlcNAc) cho cơ thể. Trong đó, dưỡng chất NO giúp cải thiện khả năng tuần hoàn máu của hệ tim mạch. Hàm lượng L - Arginine 10.000mg có trong sản phẩm là một hàm lượng phù hợp để tạo ra Oxit Nitric (NO) hỗ trợ hệ tim mạch. Bên cạnh đó, hàm lượng Glucosamine tự nhiên được chiết xuất từ tổ yến bằng phương pháp Enzym có trong sản phẩm hỗ trợ hệ xương khớp.

Với công thức điều chế độc quyền được sản xuất trên dây chuyền hiện đại tại nhà máy đạt chuẩn GMP được Bộ y tế phúc lợi Nhật Bản cấp phép, sản phẩm NMN Quattro Liquid 15000 được rất nhiều khách hàng sử dụng và đánh giá cao, theo đại diện doanh nghiệp.

Để có thể tham quan, chiêm ngưỡng và mua sắm trực tiếp tại showroom METAO, các bạn có thể đến địa chỉ tại tòa nhà số 4, phố Huế, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc liên hệ trước qua hotline 0986.598.338 để được các nhân viên bán hàng tư vấn chi tiết hơn về các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe đến từ Nhật Bản.

Dưới đây là những hình ảnh về không gian METAO thấm đẫm tinh hoa văn hóa Nhật Bản do CompA Design thiết kế.

Không gian showroom METAO nhìn từ bên trong ra.

Thực phẩm bổ sung sức khỏe NMN Quattro Liquid 15000 được trưng bày trên những hốc trang trí tại showroom.

Ở giữa không gian là bàn mô hình một dòng suối chảy róc rách.

Đến với không gian METAO, khách hàng sẽ cảm nhận được sự bình an và thư thái cũng như có thời gian trực tiếp trải nghiệm sản phẩm NMN Quattro Liquid 15000.

METAO là thương hiệu phân phối sản phẩm sức khỏe và làm đẹp nội địa Nhật Bản, theo đuổi sứ mệnh "giúp mọi người sống lại tuổi thanh xuân lần thứ 2". METAO cung cấp nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và làm đẹp, trong đó nổi bật là thực phẩm bổ sung sức khỏe NMN Quattro Liquid 15000. Khi mua sản phẩm, khách hàng không chỉ lựa chọn một giải pháp cải thiện sắc đẹp, sức khỏe, mà còn được đội ngũ của METAO hỗ trợ, chăm sóc nhiệt tình để tái khởi động một hành trình trải nghiệm mới "Sống lại thanh xuân lần thứ 2". Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của NMN Quattro Liquid 15000 số 992/2022/XNQC-ATTP, do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 1/6/2022. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

