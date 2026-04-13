Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, NHNN hút ròng hơn 66.000 tỷ đồng

Thông tin từ Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng (VIRA), lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm đã giảm từ 8,58%/năm vào đầu tuần về 5,8% vào cuối tuần. Lãi suất các kỳ hạn dài hơn cũng đồng loạt giảm.

Ghi nhận, lãi suất liên ngân hàng những tuần qua liên tục biến động trước áp lực thanh khoản. Sau tuần bơm ròng mạnh với hơn 66.000 tỷ đồng được hút ròng từ kênh thị trường mở, căng thẳng hệ thống cho tín hiệu hạ nhiệt khi lãi suất liên ngân hàng đồng loạt giảm.

Thống kê tuần từ 6-12/4 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quay đầu hút ròng hơn 66.200 tỷ đồng khi thanh khoản trên thị trường đỡ căng thẳng. Diễn biến xảy ra sau khi trong tuần trước đó nhà điều hành đã phải bơm ròng ra một lượng lớn thanh khoản để giảm áp lực trên hệ thống.

Trên thị trường mở (OMO), nhà điều hành đã cho các thành viên vay hơn 70.369 tỷ đồng với lãi suất 4,5% trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, trong khi đó khối lượng đáo hạn lên tới hơn 136.600 tỷ đồng.

Tổng lượng lưu hành của giấy tờ có giá qua kênh cho vay cầm cố (bơm tiền) giảm về hơn 288.000 tỷ đồng trong khi đó trên kênh tín phiếu tiếp tục không có phát sinh giao dịch mới.

Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt phiên cuối tuần qua (Ảnh: VIRA).

Ghi nhận, 3 tháng đầu năm qua lãi suất trên thị trường liên ngân hàng biến động mạnh. Có thời điểm lãi suất qua đêm vọt lên 17%, mức cao nhất trong khoảng một thập kỷ sau đó hạ nhiệt. Được biết, đây là lãi suất vay mượn giữa các tổ chức tín dụng, chủ yếu phục vụ nhu cầu bù đắp thanh khoản ngắn hạn trong hệ thống.

Diễn biến tăng mạnh của lãi suất liên ngân hàng phản ánh áp lực thanh khoản, tỷ lệ cho vay trên huy động tại nhiều nhà băng vượt 100%. Do đó, các ngân hàng phải chấp nhận chi phí cao hơn để vay mượn trên thị trường liên ngân hàng.

"Diễn biến lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh còn cho thấy một thực tế là bối cảnh vĩ mô bất ổn (có thể chỉ là ngắn hạn), nên lợi suất không còn là yếu tố duy nhất đối với tiền gửi, mà an toàn cũng đóng vai trò không nhỏ", chuyên viên phân tích từ Mirae Asset nhận định.

Theo các chuyên gia, đây là nguyên nhân tạo ra cuộc đua lãi suất huy động thời gian qua. Khi các ngân hàng lớn gia tăng lãi suất thì nhóm vừa và nhỏ cũng phải tăng lãi suất nhưng với biên độ lớn hơn nhằm tránh bị suy giảm cân đối tiền gửi.