Lotte muốn tiếp tục dự án Thủ Thiêm Eco Smart City 20.000 tỷ đồng

Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ngày 3/10, ông Jun Sung Ho, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, cho biết đơn vị này mong muốn tiếp tục được thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Ông Jun Sung Ho gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo các sở ngành Thành phố đã động viên, khuyến khích Lotte tiếp tục phát triển dự án này. Cụ thể, Tập đoàn Lotte đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc nói chung và Tập đoàn Lotte nói riêng. Sau buổi gặp gỡ Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được vào ngày 29/8, Tập đoàn Lotte đã thay đổi quan điểm và mong muốn tiếp tục được thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC Jun Sung Ho phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hochiminhcity.gov.vn).

Ông Jun Sung Ho mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo TPHCM tại dự án. Đồng thời, cho phép Tập đoàn Lotte điều chỉnh tỉ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên và thu hút nhà đầu tư bên ngoài...

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City có vị trí thuộc phân khu chức năng 2a, khu vực được đánh giá là “đắc địa”, đắt giá nhất TPHCM hiện nay. Dự án được giới thiệu có tổng diện tích hơn 74.513m2, vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, chính thức được động thổ từ năm 2022.

Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-Bin từng nhấn mạnh dự án sẽ đánh dấu điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động mở rộng đầu tư sắp tới của Lotte tại Việt Nam.

Phía Lotte đã trình bày các vướng mắc và nêu ra ba kiến nghị cụ thể. Thứ nhất, cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte để tái cơ cấu vốn nội bộ. Thứ hai, cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỉ lệ tối đa 35% nhằm huy động thêm nguồn lực. Thứ ba, Lotte đề xuất được miễn áp dụng mức thu bổ sung 5,4% tiền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Hochiminhcity.gov.vn).