Lợi nhuận giảm hơn 2.200 tỷ đồng sau kiểm toán, Kinh Bắc nói gì?

Trong báo cáo tài chính bán niên soát xét của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC), kiểm toán viên cho biết tập đoàn vẫn trong quá trình làm việc với đơn vị tư vấn định giá chuyên nghiệp để xác định giá trị hợp lý chính thức của khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

Do đó, trên báo cáo đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Kinh Bắc chỉ đạt 200 tỷ đồng, giảm hơn 2.200 tỷ đồng so với báo cáo tự lập do doanh nghiệp chưa được hạch toán giá trị "mua rẻ" cổ phần của Công ty Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

Trong văn bản giải trình gửi cổ đông trước đó, doanh nghiệp của Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm cho biết khoản lợi nhuận đột biến trên được ghi nhận sau khi đánh giá giá trị hợp lý của tài sản theo giá trị thị trường so với giá phí thực tế mà công ty đã bỏ ra để đầu tư.

Sau khi lợi nhuận sụt giảm trên báo cáo tài chính soát xét, đại diện ban điều hành Kinh Bắc ngày 31/8 thông tin giao dịch đầu tư vào Công ty Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng có tính chuyên môn cao, phức tạp, cần nhiều thời gian hơn để đơn vị kiểm toán soát xét nội dung.

Theo công ty, việc chưa ghi nhận lợi nhuận "mua rẻ" trên báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ không đồng nghĩa với việc khoản thu nhập này sẽ không được ghi nhận hay biến mất. Sau khi công ty kiểm toán hoàn thành việc soát xét báo cáo định giá độc lập, khoản thu nhập nói trên sẽ được hạch toán.

Diễn biến giá cổ phiếu KBC từ đầu năm đến nay (Ảnh: Tradingview).

Đại gia trong ngành bất động sản công nghiệp cho biết đang làm việc với các đơn vị định giá, tiến hành ký kết hợp đồng, phụ lục với công ty kiểm toán để hoàn thành sớm nhất việc soát xét giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

Sau khi soát xét, doanh thu của Kinh Bắc sau 6 tháng đạt 1.085 tỷ đồng, sụt giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận của công ty giảm 75% so với cùng kỳ 2021 còn 200 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh năm, doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm chưa đạt nổi 5% mục tiêu lợi nhuận.