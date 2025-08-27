Bánh kẹo Hải Châu, May Thăng Long bị phạt vì vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu. Tổng số tiền phạt là 185 triệu đồng.

Cụ thể, công ty này bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định với các tài liệu như báo cáo tài chính các kỳ năm 2024-2025, báo cáo quản trị các kỳ năm 2023-2024, báo cáo thường niên năm 2023... cùng một số hợp đồng tín dụng khác.

Công ty cũng bị phạt 125 triệu đồng vì vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Năm 2023-2024, công ty có các giao dịch vay, mua hàng hóa, dịch vụ với Tổng Công ty Mía đường I với số tiền hơn 149 tỷ đồng, có các giao dịch bán hàng hóa vật tư, dịch vụ với Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương gần 49 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty có các giao dịch mua, bán hàng hóa vật tư, dịch vụ với Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Viger hơn 105 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trên đều có liên quan tới Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Bánh kẹo Hải Châu nhưng các giao dịch này chưa được HĐQT của công ty thông qua.

Cơ quan quản lý cũng phạt 77,5 triệu đồng với ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bánh kẹo Hải Châu. Lý do là có hành vi vi phạm Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

May Thăng Long, Bánh kẹo Hải Châu bị phạt tiền (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trường hợp khác là Công ty cổ phần May Thăng Long bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các báo cáo và tài liệu như báo cáo tài chính năm 2023-2024 đã được kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2023-2024; các nghị quyết và biên bản họp cổ đông thường niên năm 2024-2025; Báo cáo tình hình quản trị năm 2023-2024 và nửa đầu năm nay.

Trong khi đó, Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) bị phạt vi phạm hành chính về thuế. Công ty có hành vi khai sai căn cứ tính thuế dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp.

Tổng số tiền xử phạt hành chính là hơn 200 triệu đồng. Công ty bị buộc phải nộp đủ số tiền thuế còn thiếu hơn 954 triệu đồng và tiền chậm nộp hơn 151 triệu đồng. Tổng số tiền truy thu, xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là hơn 1,3 tỷ đồng.