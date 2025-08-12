Loạt thương hiệu bung sản phẩm độc đáo, khuyến mại dịp Quốc khánh 2/9

Không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa khắp cả nước, trở thành dịp để các doanh nghiệp và thương hiệu tung loạt ưu đãi, giảm giá sâu. Không chỉ hàng tiêu dùng, thời trang, điện tử hay dịch vụ du lịch, ẩm thực, mà nhiều quán cà phê cũng nhanh nhạy “ăn theo” với các combo, món nước và không gian trang trí nhân dịp đại lễ lớn của đất nước.

Tại Hà Nội, nhiều quán cà phê nhanh nhạy “bắt trend” khi trang trí không gian rực rỡ sắc đỏ - vàng, treo cờ Tổ quốc, dựng góc “check-in” với cột cờ, xe đạp cổ hay ảnh tư liệu lịch sử. Thực đơn cũng được biến tấu theo chủ đề, gợi hình ảnh cờ đỏ sao vàng, kèm ưu đãi như giảm giá combo đồ uống - bánh hoặc tặng sticker, huy hiệu cho khách mặc trang phục đỏ - vàng.

Nhiều gian hàng tại AEON Mall rực rỡ sắc đỏ - vàng, bày bán đủ loại sản phẩm từ thời trang đến phụ kiện (Ảnh: Phúc Vân).

Các siêu thị và trung tâm thương mại cũng đồng loạt đổi diện mạo, phủ kín màu cờ đỏ. Nhiều nơi triển khai ưu đãi đến 50%, đồng thời giới thiệu các sản phẩm thời trang, phụ kiện mang tông đỏ - vàng, in hình ngôi sao hay hoa văn truyền thống. Một số cửa hàng thiết kế riêng áo phông, mũ, túi vải, phụ kiện và đồ trang trí theo phong cách cổ động, kết hợp yếu tố thẩm mỹ và tinh thần dân tộc.

Theo ghi nhận, tại các trung tâm thương mại Vincom ở Hà Nội đã đồng loạt chuyển giao diện sắc đỏ vàng Quốc kỳ, triển khai chiến dịch “Tự hào Sao Việt” với nhiều ưu đãi lên tới 50%. Hay AEON Việt Nam cũng vừa ra mắt loạt sản phẩm bắt trend như áo, váy, mũ... với thiết kế mang sắc đỏ, vàng chủ đạo, in họa tiết cờ, hoa văn truyền thống, tạo không khí rộn ràng cho dịp Quốc khánh 2/9.

Chị Thu Trang, sống tại phường Phú Thượng, TP Hà Nội, cho biết chị vừa mua khăn và áo in hình Quốc kỳ để mặc trong dịp diễu binh 2/9. Chị xem đây là cách thể hiện sự tự hào dân tộc và cũng là dịp để gia đình lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm. "Tôi muốn hòa vào không khí lễ hội, tận mắt xem diễu binh và cảm nhận niềm tự hào trong những ngày đặc biệt này", chị nói.

Các sản phẩm

Tại TPHCM, nhiều thương hiệu trong lĩnh vực thời trang, phụ kiện, đồ trang trí và trang sức đã giới thiệu các sản phẩm lấy cảm hứng từ hình ảnh và màu sắc của Quốc kỳ, hướng tới dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Trong đó, nhiều thương hiệu thời trang như Coolmate, Canifa, BOHEE, Yody... bày bán các sản phẩm như áo sơ mi, khăn choàng, quạt và sticker... sử dụng các họa tiết như chim bồ câu, gam màu đỏ - vàng.

Ngoài ra thời trang, nhiều đơn vị còn sản xuất, thiết kế các sản phẩm lưu niệm như sổ tay, lót cốc, charm và bookmark, với hình ảnh và họa tiết gắn với các giai đoạn lịch sử.

Cùng với các hoạt động của các thương hiệu, các trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ tại TPHCM cũng tích cực đón mừng Quốc khánh 2/9. Các gian hàng thời trang và phụ kiện tại các trung tâm như Aeon Mall và Vincom được trang trí bắt mắt, thu hút khách hàng đến tham quan và mua sắm.

Đồng thời, không gian tại các cửa hàng lưu niệm tại đường sách Nguyễn Văn Bình, phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) cũng trở nên nhộn nhịp hơn, thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế.

Chị Đỗ Thị Ngọc Diễm (quận 10, TPHCM) cho biết hơn một tuần nay, chị cùng gia đình đã tranh thủ ghé các trung tâm thương mại để sắm đồ chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9. Chị chọn áo sơ mi họa tiết chim bồ câu cho chồng, khăn choàng cho mẹ và vài chiếc quạt in ngôi sao vàng để vừa làm phụ kiện vừa chụp ảnh.

Theo chị Diễm, việc các cửa hàng thời trang và lưu niệm được trang trí rực rỡ sắc đỏ - vàng khiến việc mua sắm thêm phần hào hứng, đi đâu cũng thấy không khí lễ hội. Các sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam không chỉ góp phần thúc đẩy tiêu dùng mà còn là dịp để người dân và du khách thể hiện niềm tự hào dân tộc.