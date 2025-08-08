Người Việt chi hơn 510 tỷ đồng mua đồ pickleball trong nửa năm?

Chỉ sau thời gian ngắn du nhập vào Việt Nam, pickleball thu hút không ít người chơi, đặc biệt là giới trẻ. Tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt, các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM đã có tới hàng trăm sân pickleball.

Theo đó, thị trường mua bán các sản phẩm như vợt, giày, quần áo... phục vụ môn thể thao mới pickleball cũng trở nên sôi động, đặc biệt trên các hội nhóm mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Theo thống kê của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, chỉ trong 6 tháng đầu năm, người tiêu dùng Việt Nam đã chi 510,6 tỷ đồng để mua các sản phẩm liên quan đến pickleball như vợt, giày và trang phục, tăng vọt 1.282% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, chỉ riêng quý I, tổng doanh thu đã đạt 228,7 tỷ đồng, gần tương đương với doanh số cả năm 2024 (271,9 tỷ đồng).

Thống kê từ 4 sàn thương mại điện tử là Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki cho thấy đã có khoảng 2,4 triệu sản phẩm pickleball được bán ra. Sự tăng trưởng này phản ánh rõ làn sóng bùng nổ của bộ môn thể thao xuất phát từ Mỹ tại Việt Nam.

Pickleball đang phát triển với tốc độ ấn tượng tại Việt Nam (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Về cơ cấu giá bán, nhóm sản phẩm phổ biến nhất có giá dao động 500.000-750.000 đồng đem về hơn 75 tỷ đồng doanh thu, trong đó Shopee chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 48 tỷ đồng.

Xếp thứ 2 là nhóm sản phẩm ở mức 200.000-350.000 đồng với doanh thu hơn 60 tỷ đồng, tiếp đến là nhóm 350.000-500.000 đồng với hơn 55 tỷ đồng. Các sản phẩm bán chạy nhất hiện nay gồm giày tập chuyên dụng và vợt pickleball.

Không chỉ các thương hiệu quốc tế, một loạt thương hiệu nội địa cũng nhanh chóng bắt nhịp xu hướng, tung ra các dòng sản phẩm dành riêng cho bộ môn này, từ vợt, trang phục thi đấu đến phụ kiện luyện tập.

Không chỉ vậy, môn thể thao này còn trở thành "kế sinh nhai" cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (Garmex) - doanh nghiệp dệt may đình đám ở TPHCM. Theo đó, Garmex hợp tác với Công ty cổ phần VinaPrint - đơn vị liên quan Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tuấn để khai thác 1.000-3.000m2 đất làm sân pickleball và các môn thể thao khác.

VinaPrint quản lý toàn bộ hoạt động, hợp tác 12 tháng và có thể gia hạn. Quý II, khi mảng may mặc không có doanh thu, Garmex ghi nhận 508 triệu đồng từ công ty liên kết này.