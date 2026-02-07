Loạt ngân hàng cảnh báo khẩn: Coi chừng "bốc hơi" tiền Tết

Mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát đi cảnh báo tới khách hàng về nguy cơ gia tăng các hình thức lừa đảo tài chính trong giai đoạn cận Tết - thời điểm tội phạm công nghệ cao thường lợi dụng tâm lý chờ thưởng, nhận quà tri ân và săn ưu đãi cuối năm của người dân.

Các đối tượng phổ biến giả danh ngân hàng, ví điện tử, sàn thương mại điện tử, thậm chí cơ quan Nhà nước để gửi tin nhắn, email hoặc quảng cáo trực tuyến nhằm tiếp cận nạn nhân.

Theo BIDV, nội dung giả mạo thường xoay quanh các chương trình thưởng Tết, hoàn tiền, lì xì điện tử hoặc tri ân khách hàng. Thông tin được dàn dựng tinh vi, hình thức gần giống thông báo chính thức, kèm đường link yêu cầu người nhận truy cập để xác minh tài khoản, nhận thưởng hoặc kiểm tra quyền lợi. Khi người dùng làm theo hướng dẫn, nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân và thông tin tài chính là rất lớn.

Ngân hàng cũng lưu ý, nhu cầu đi lại và du lịch tăng mạnh dịp lễ Tết đang bị lợi dụng để lập các website giả mạo bán vé máy bay, vé tàu xe hoặc dịch vụ lưu trú. Sau khi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, các đối tượng thường cắt đứt liên lạc, khiến nạn nhân thiệt hại tài chính.

Để phòng tránh rủi ro, BIDV khuyến nghị khách hàng tuân thủ nguyên tắc “3 không, 1 có”: không truy cập đường link lạ; không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không đăng nhập tài khoản ngân hàng trên thiết bị lạ hoặc mạng wifi công cộng; đồng thời luôn kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức trước khi giao dịch.

Loạt cảnh báo “nóng” từ ngân hàng BIDV, MB, VPBank (Ảnh: DT).

Không chỉ BIDV, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) cũng ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng nhận email giả mạo với logo, hình thức và cách trình bày tương tự thông báo chính thức. Nội dung thường đề cập đến các khoản phí duy trì hoặc phí thường niên thẻ tín dụng nhằm đánh vào tâm lý lo ngại chi phí của người dùng.

Những email này thường gắn kèm đường link dẫn tới website giả có giao diện gần giống trang chính thức của ngân hàng. Tại đây, khách hàng bị yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm như số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật CVV, tên đăng nhập, mật khẩu ứng dụng ngân hàng, thậm chí cả mã OTP.

Trong một số trường hợp, đối tượng còn hướng dẫn khách hàng đăng nhập ứng dụng ngân hàng để “xác minh” hoặc “hoàn tất thủ tục hủy phí”, qua đó chiếm đoạt dữ liệu và thực hiện giao dịch gian lận.

Sau khi có được thông tin, các đối tượng nhanh chóng mua hàng trực tuyến, liên kết ví điện tử hoặc rút tiền từ hạn mức tín dụng của nạn nhân. MB khuyến cáo khách hàng cần cảnh giác với mọi yêu cầu cung cấp dữ liệu bảo mật qua email hoặc đường link không xác thực.

Trong khi đó, VPBank cảnh báo tình trạng gia tăng các kịch bản giả danh nhân viên ngân hàng vào dịp cuối năm. Các đối tượng thường tiếp cận khách hàng qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội với nhiều lý do như hỗ trợ nhận tiền, mở khóa tài khoản, kiểm tra giao dịch thẻ tín dụng, đăng ký sinh trắc học hoặc mời chào khoản vay lãi suất thấp bất thường.

Ngoài ra, tội phạm còn mạo danh cơ quan chức năng như công an, cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, điện lực… để yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc chuyển tiền “xác minh”. Một số trường hợp sử dụng lời lẽ đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản được cho là của cơ quan chức năng nhằm chứng minh sự trong sạch.

VPBank cho biết, dù kịch bản khác nhau, mục tiêu chung của các thủ đoạn này là chiếm quyền kiểm soát thiết bị hoặc đánh cắp thông tin bảo mật như mã OTP, mã CVV/CVC, thông tin thẻ và tài khoản ngân hàng, từ đó thực hiện giao dịch trái phép.

Ngân hàng khẳng định không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật hoặc cài đặt ứng dụng qua đường link lạ; khi phát hiện dấu hiệu bất thường, khách hàng cần dừng giao dịch ngay và liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.