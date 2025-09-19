Những năm gần đây, AI đã trở thành một trong những động lực công nghệ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. AI không chỉ mở ra khả năng dự báo, phát hiện và phản ứng sự cố nhanh hơn, chính xác hơn mà còn được tội phạm mạng tận dụng như một “vũ khí mới”.

Nhiều hình thức tấn công mới dựa trên AI đã xuất hiện (Ảnh: CTV).

Theo số liệu từ Viettel Threat Intelligence, trong 6 tháng đầu năm 2025 đơn vị này đã ghi nhận hơn 8,5 triệu tài khoản bị đánh cắp tại Việt Nam, gần 530.000 cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), 191 vụ lộ dữ liệu với hơn 3 tỷ bản ghi, gấp ba lần so với cùng kỳ 2024.

Đặc biệt, nhiều hình thức tấn công mới dựa trên AI đã xuất hiện, từ email lừa đảo được cá nhân hóa, deepfake giả mạo đến mã độc tự biến đổi, khiến các hệ thống phòng thủ truyền thống gặp nhiều thách thức và áp lực.

Chia sẻ tại CIO CSO Summit 2025, ông Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Viettel Cyber Security, nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những vấn đề mới về an toàn thông tin. Điều này cần được nhìn nhận và thảo luận một cách thấu đáo.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh “cuộc cách mạng kép” từ AI, các doanh nghiệp và thị trường ATTT Việt Nam không chỉ dừng ở việc ứng phó, mà phải xây dựng chiến lược mang tính dài hạn.

Động thái này nhằm làm chủ công nghệ và định hình cách thức vận hành, để AI thực sự phát huy giá trị và trở thành thành tố quan trọng bảo đảm cho sự phát triển số bền vững.