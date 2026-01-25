Ngân hàng cảnh báo 5 chiêu lừa đảo "vét sạch" tiền dịp cận Tết

Trước tình trạng tội phạm mạng diễn biến phức tạp trong mùa cao điểm thanh toán cuối năm, một ngân hàng thương mại lớn vừa phát đi cảnh báo khẩn về 5 thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhất đang nhắm vào người dùng tài chính.

Thủ đoạn 1: Giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ sinh trắc học

Đánh vào tâm lý lo ngại về bảo mật, kẻ gian giả mạo nhân viên ngân hàng liên hệ hỗ trợ cập nhật sinh trắc học hoặc nâng cấp tài khoản. Thông qua các cuộc gọi video (video call), chúng thu thập dữ liệu khuôn mặt, giọng nói và thông tin cá nhân của khách hàng để vượt qua các lớp bảo mật, từ đó chiếm quyền kiểm soát ứng dụng ngân hàng.

Thủ đoạn 2: Bẫy "hoàn tiền" và phí thường niên

Các đối tượng tung tin giả về việc khách hàng được miễn phí thường niên nhiều năm, hoặc đủ điều kiện hoàn tiền 10-15% khi chi tiêu. Để "nhận ưu đãi" hoặc "hủy phí", khách hàng bị dẫn dụ cung cấp số thẻ, mã CVV và mã OTP. Đây là bước cuối cùng để kẻ gian thực hiện giao dịch rút tiền trái phép.

Thủ đoạn 3: Mã độc núp bóng "tiền hỗ trợ Tết"

Đây là kịch bản lừa đảo mang tính thời điểm rất cao. Kẻ gian giả danh cán bộ Bảo hiểm xã hội, Cơ quan Thuế gọi điện thông báo người dân được nhận "tiền hỗ trợ Tết" hoặc trợ cấp thất nghiệp. Nạn nhân bị lừa truy cập đường link lạ hoặc tải ứng dụng giả mạo chứa mã độc, khiến điện thoại bị chiếm quyền điều khiển từ xa.

Ngân hàng nêu 5 trường hợp lừa đảo, cảnh báo tin nhắn "tiền Tết” cuối năm (Ảnh: DT).

Thủ đoạn 4: Quét QR code và liên kết ví điện tử

Thông qua mạng xã hội, kẻ lừa đảo tiếp cận người dùng, giả làm nhân viên hỗ trợ mở thẻ tín dụng. Sau khi thẻ được duyệt, chúng yêu cầu khách hàng quét mã QR để "kích hoạt hạn mức". Thực chất, thao tác này cho phép kẻ gian liên kết thẻ của nạn nhân vào ví điện tử của chúng để bòn rút tiền.

Thủ đoạn 5: Ma trận vé rẻ và mạo danh người thân

Lợi dụng nhu cầu du lịch, vé máy bay giá rẻ "ảo" được tung ra tràn lan để lừa tiền đặt cọc. Nguy hiểm hơn, tội phạm sử dụng công nghệ Deepfake để giả giọng nói, hình ảnh người thân, gọi điện nhờ chuyển tiền gấp, đánh vào tâm lý hoang mang, vội vã ngày giáp Tết.

Nguyên tắc "chậm lại" để bảo toàn tài chính ngày Tết

Các chuyên gia an ninh mạng nhận định, những tuần cận Tết là thời điểm vàng của dòng tiền nhưng cũng là mùa cao điểm của tội phạm công nghệ. Áp lực chốt sổ cuối năm và sự vội vã trong mua sắm thường khiến người dân lơ là các quy tắc an toàn cơ bản. Do đó, thiết lập một hàng rào phòng thủ cá nhân là yêu cầu bắt buộc trước khi thực hiện bất kỳ lệnh chuyển tiền nào.

Trước hết, người dùng cần tuân thủ triệt để nguyên tắc "3 không": Không truy cập đường link lạ gửi qua tin nhắn/email; Không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống; và tuyệt đối Không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ ai, kể cả người xưng là nhân viên ngân hàng hay công an.

Đối với các giao dịch mua sắm trực tuyến, đặc biệt là săn vé máy bay hay hàng hóa giá rẻ, cần kiểm chứng kỹ thông tin đơn vị bán hàng. Hãy áp dụng quy tắc kiểm tra chéo: Gọi điện trực tiếp vào số hotline công bố trên website chính thức hoặc so sánh giá với mặt bằng chung thị trường. Nếu mức giá rẻ bất thường, đó thường là dấu hiệu của một cái bẫy.

Đặc biệt, trước các yêu cầu chuyển tiền gấp từ người thân, bạn bè qua mạng xã hội, người dân cần bình tĩnh xác thực lại bằng cuộc gọi thoại qua số điện thoại thông thường (hạn chế gọi qua ứng dụng để tránh công nghệ Deepfake giả mạo hình ảnh và giọng nói).

Cuối cùng, hãy tận dụng các công cụ bảo mật chủ động. Việc cài đặt hạn mức giao dịch trong ngày ở mức vừa đủ nhu cầu, hoặc bật tính năng xác thực sinh trắc học cho mọi giao dịch chuyển tiền là những chốt chặn quan trọng giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại nếu tài khoản không may bị xâm nhập. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hành động phản ứng nhanh khóa thẻ ngay trên ứng dụng và liên hệ hotline ngân hàng sẽ quyết định việc bảo toàn tài sản.