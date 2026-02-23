Tại Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG), nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã bán tổng cộng hơn 1,8 triệu cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,96% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, quỹ này không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp bán lẻ nói trên.

Cụ thể, Vietnam Enterprise Investments Limited, Hanoi Investments Holdings Limited và Amersham Industries Limited mỗi quỹ bán ra 500.000 cổ phiếu. Norges Bank bán 300.000 cổ phiếu, trong khi Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán 40.200 cổ phiếu.

Tại Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã chứng khoán: VNS), Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu - tổ chức có liên quan đến ông Đặng Tiến Sỹ, Thành viên Hội đồng quản trị - đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu nhằm giảm tỷ lệ sở hữu xuống 9,59% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 25/2 đến 25/3.

Loạt giao dịch cổ phiếu lớn diễn ra tại Thế giới Di động, Vinasun… (Ảnh minh họa: DT).

Ở một diễn biến khác, Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) thông báo kế hoạch thoái toàn bộ 1,77 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp dự kiến thực hiện giao dịch thông qua khớp lệnh và thỏa thuận trong quý I–II/2026, sau khi hoàn tất thủ tục báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu triển khai. Giá bán sẽ căn cứ theo diễn biến thị trường tại thời điểm thực hiện. Với thị giá hiện tại, ước tính doanh nghiệp có thể thu về khoảng 84 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, tại Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán: PHR), ông Trần Hoàng Giang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành - đăng ký mua 50.000 cổ phiếu nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,04% vốn điều lệ. Với mức giá giao dịch khoảng 57.800 đồng/cổ phiếu, ước tính giá trị giao dịch vào khoảng 3 tỷ đồng.