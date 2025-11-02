Lãi đậm, Thuduc House, Gelex Electric, Dabaco… “về đích sớm” sau 9 tháng

Đơn cử, Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần tăng trưởng đột biến, gấp hơn 5 lần cùng kỳ 2024, đạt 35,5 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí, lãi ròng của Thuduc House đạt hơn 84 tỷ đồng, tăng 185% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ quý II/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế công ty đạt hơn 103 tỷ đồng, nhờ đó đã vượt kế hoạch đề ra cho cả năm (mục tiêu là 66,5 tỷ đồng).

Một doanh nghiệp khác đã vượt kế hoạch là Công ty cổ phần Điện lực Gelex (Gelex Electric, mã chứng khoán: GEE), khi ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý III đạt hơn 6.444 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.202 tỷ đồng, tăng 317% so với quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng, Gelex Electric đạt 18.235 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.532 tỷ đồng, tăng 25% về doanh thu và tăng 162% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả trên, sau 9 tháng đầu năm, Gelex Electric đã vượt 1% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm 2025.

Kinh tế vĩ mô ổn định cùng nhiều chính sách hỗ trợ, nhiều doanh nghiệp đã “về đích” chỉ sau 9 tháng (Ảnh: DT).

Công ty cổ phần Phú Tài (mã chứng khoán: PTB) đã công bố doanh thu quý III đạt 1.767 tỷ đồng, lãi trước thuế 168 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 9 tháng, doanh thu của Phú Tài đạt 5.292 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 475 tỷ đồng, tăng trưởng 36% và hoàn thành 100% mục tiêu năm.

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, mã chứng khoán: DBC) cũng công bố vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng, với lãi ước tính 1.357 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ và vượt gần 35% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh những cái tên “về đích” sớm, nhiều doanh nghiệp trên sàn cũng công bố lợi nhuận tăng trưởng hàng trăm, hàng nghìn phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả tươi sáng có được nhờ những nền tảng vĩ mô tốt, đi kèm chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của Chính phủ giúp doanh nghiệp tăng tốc.