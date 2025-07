Nhiều sân bay phía Bắc tê liệt vì mưa dông

Chiều 19/7, nhiều khu vực ở Hà Nội có gió to, sau đó mưa lớn. Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khu vực này đang trải qua cơn mưa dông kèm sét, gió giật mạnh, tầm nhìn giảm xuống 1,5-3 km.

Do ảnh hưởng của mưa dông, nhiều chuyến bay đến, đi từ sân bay Nội Bài phải tạm dừng khai thác nhằm đảm bảo an toàn. Ngoài ra, một số chuyến bay khác cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền.

Vietnam Airlines thông báo thay đổi kế hoạch khai thác do thời tiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay. Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn bão Wipha tại khu vực Hong Kong (Trung Quốc), trong ngày 20/7, hãng này sẽ điều chỉnh chuyến VN592 Hà Nội - Hong Kong có giờ khởi hành cũ là 10h30, giờ khởi hành mới là 17h cùng ngày. Chuyến VN593 Hong Kong - Hà Nội có giờ khởi hành cũ là 14h30, giờ khởi hành mới là 21h cùng ngày.

Chuyến VN594 TPHCM - Hong Kong có giờ khởi hành cũ là 13h45, giờ khởi hành mới là 16h20 cùng ngày. Chuyến VN595 Hong Kong - TPHCM có giờ khởi hành mới là 21h.

Hãng cũng cho biết một số chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 20/7 cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi bão Wipha.

Do ảnh hưởng của mưa dông, nhiều chuyến bay phải tạm dừng khai thác (Ảnh: VATM).

Vietjet Air nêu ảnh hưởng của thời tiết mưa dông mạnh tại khu vực các sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Cát Bi (Hải Phòng) cũng khiến các chuyến bay đến và đi từ các sân bay này phải điều chỉnh kế hoạch khai thác để chờ thời tiết tốt hơn.

Hãng khuyến cáo hành khách kiểm tra kỹ lịch trình và tình hình thời tiết trước khi di chuyển ra sân bay, do nhiều chuyến có thể bị thay đổi kế hoạch hoặc chậm giờ khai thác dây chuyền.

Bamboo Airways cho biết, tác động của bão số 3 có thể ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển tới sân bay của và hoạt động bay tại một số cảng hàng không miền Bắc.

Theo các hãng hàng không, thời tiết xấu là tình huống bất khả kháng, phát sinh nhiều chi phí vận hành ngoài dự tính. Dù vậy, an toàn của hành khách luôn được đặt lên hàng đầu, bất kể chi phí ra sao. Do đó, các hãng mong tiếp tục nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ phía hành khách.

Chiều 19/7, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thông tin đã ghi nhận 9 chuyến bay đến sân bay này phải chuyển hướng hạ cánh sang các sân bay dự bị. Đồng thời, 3 chuyến bay chuẩn bị cất cánh cũng buộc phải tạm dừng để chờ điều kiện thời tiết thuận lợi hơn.

Đến 17h45, thời tiết tại khu vực sân bay đã cải thiện, hoạt động khai thác các chuyến bay trở lại bình thường.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách theo dõi sát thông tin từ hãng hàng không về lịch trình bay, đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tại sân bay để đảm bảo an toàn, an ninh và trật tự trong khu vực nhà ga.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng mây đối lưu phát triển mạnh từ phía Bắc Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vào nội thành, gây mưa lớn diện rộng kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.