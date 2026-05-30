Bộ Công Thương yêu cầu hãng xe đánh giá khả năng tương thích với xăng E10

Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cùng các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy về việc triển khai Thông tư 50/2025 liên quan đến sử dụng xăng sinh học E10.

Nhằm bảo đảm việc triển khai xăng E10 trên toàn quốc diễn ra đồng bộ, an toàn, hiệu quả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Công nghiệp đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp rà soát, đánh giá mức độ tương thích của các dòng ô tô, xe máy đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại Việt Nam đối với xăng E10.

Việc đánh giá tập trung vào khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun và cung cấp nhiên liệu, các vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu; tác động của E10 đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và khí thải; đồng thời xác định các yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng hoặc thay thế vật tư cần thiết để phương tiện vận hành ổn định khi dùng xăng E10.

Nắp bình xăng ô tô có ghi nhãn loại xăng có thể sử dụng tương thích (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu tổng hợp danh mục phương tiện hoàn toàn tương thích với E10, tương thích có điều kiện hoặc không khuyến nghị sử dụng E10 (nếu có), kèm nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý.

Bên cạnh đó, các hãng xe phải chủ động công bố hướng dẫn chính thức về việc sử dụng xăng E10 đối với từng dòng xe. Trong đó nêu rõ các mẫu xe được khuyến nghị sử dụng, lưu ý về bảo dưỡng, các trường hợp cần kiểm tra trước khi chuyển đổi nhiên liệu và khuyến nghị đối với xe đã sử dụng lâu năm.

Cục Công nghiệp cũng đề nghị các hãng xe/doanh nghiệp tăng cường truyền thông, tư vấn kỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích của xăng sinh học và lộ trình chuyển đổi nhiên liệu theo chủ trương của Chính phủ.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh của khách hàng liên quan đến xăng E10; hướng dẫn người sử dụng nhận biết các hiện tượng kỹ thuật có thể phát sinh trong giai đoạn đầu chuyển đổi, thực hiện vệ sinh hệ thống nhiên liệu, thay lọc nhiên liệu và bảo dưỡng định kỳ khi cần thiết.

Các đại lý, trung tâm bảo hành, bảo dưỡng cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương án hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai sử dụng xăng E10. Kết quả thực hiện phải được tổng hợp, báo cáo về Cục Công nghiệp trước ngày 5/6.