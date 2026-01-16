Lộ diện nhân vật kín tiếng có thể kế vị Tim Cook tại Apple

Ứng viên hàng đầu kế nhiệm CEO Tim Cook

Năm 2018, Apple từng cân nhắc tích hợp một tia laser nhỏ vào iPhone. Linh kiện này sẽ cho phép người dùng chụp ảnh tốt hơn, sử dụng các tính năng thực tế tăng cường mới, song đồng thời lại khiến Apple tốn khoảng 40 USD cho mỗi thiết bị.

John Ternus, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật phần cứng của Apple, đã đề xuất chỉ thêm linh kiện này vào các mẫu iPhone Pro đắt tiền. Ông Ternus lập luận rằng những thiết bị đó thường được mua bởi những khách hàng trung thành nhất của Apple. Mặt khác, người tiêu dùng thông thường có lẽ sẽ không quan tâm.

Theo New York Times, việc cân bằng giữa bổ sung tính năng mới và duy trì lợi nhuận đã định hình phong cách làm việc thận trọng, kín đáo của Ternus. Gia nhập Apple từ năm 2001, Ternus được một số người đánh giá là ứng viên tiềm năng để thay thế CEO Tim Cook, trong trường hợp ông quyết định từ chức.

CEO đương nhiệm Tim Cook phát biểu trong một sự kiện của Apple (Ảnh: Reuters).

Apple được cho đã đẩy nhanh kế hoạch tìm người kế nhiệm Cook từ năm ngoái. Theo 3 nguồn tin thân cận với công ty, Cook nói với các lãnh đạo rằng ông mệt và muốn giảm khối lượng công việc. Nếu rời vị trí CEO, Cook có thể giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Mặc dù không xuất hiện nhiều trước công chúng, ông Ternus dường như đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua trở thành CEO tiếp theo của Apple. Những ứng viên khác bao gồm Craig Federighi, người đứng đầu bộ phận phần mềm của Apple; Eddy Cue, người đứng đầu bộ phận dịch vụ; Greg Joswiak, người đứng đầu bộ phận tiếp thị toàn cầu; và Deirdre O'Brien, người đứng đầu bộ phận bán lẻ và nhân sự.

Giống như Tim Cook, ông Ternus nổi tiếng với sự tỉ mỉ và kiến thức sâu rộng về mạng lưới cung ứng khổng lồ của Apple. Cả Ternus và Cook được đánh giá điềm tĩnh, có khả năng điều hành bộ máy phức tạp, chặt chẽ tại một trong những công ty giá trị nhất thế giới mà không gây mâu thuẫn.

Sự nổi lên của Ternus gây tranh luận giữa các cựu nhân viên Apple và nhân sự cấp dưới về phong cách lãnh đạo. Không ai biết ông sẽ giống Cook, người thành công nhờ chiến lược phát triển từng bước và bền vững, hoặc giống Jobs, người đặt nền móng cho thành công của Apple bởi những quyết định mạo hiểm và sản phẩm đột phá.

“Nếu bạn muốn sản xuất iPhone mỗi năm, Ternus chính là lựa chọn phù hợp”, ông Cameron Rogers, người từng làm quản lý kỹ thuật sản phẩm và phần mềm tại Apple từ năm 2005 đến 2022, chia sẻ với New York Times.

Câu hỏi đặt ra là Apple cần lãnh đạo ưa đổi mới hoặc thiên về quản lý. Tuy đã nhiều năm trôi qua từ thành công của iPhone hay iPad, công ty vẫn ghi dấu với một số sản phẩm mới dưới thời Cook, vừa duy trì lợi nhuận hàng đầu thế giới.

Gắn bó hơn 2 thập kỷ

Theo New York Times, Apple đang đối mặt nhiều thách thức, gồm chiến lược đối phó thuế quan thất thường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, phụ thuộc vào chuỗi cung ứng tại Trung Quốc.

Kế hoạch thâm nhập lĩnh vực AI cũng gây khó khăn cho Apple. Trong khi các hãng công nghệ lớn đầu tư hàng chục tỷ USD vào AI, "Táo khuyết" gần như vẫn đứng ngoài cuộc, các sản phẩm chỉ bổ sung AI chậm rãi.

Hội đồng quản trị sẽ quyết định người kế nhiệm Cook, trong khi bản thân ông cũng là thành viên hội đồng. Những tháng gần đây, các trang báo lớn như Financial Times, Bloomberg đều đưa tin về kế hoạch tìm CEO mới của Apple.

Nếu được bổ nhiệm, Ternus sẽ là CEO đầu tiên tại Apple dành toàn bộ sự nghiệp cho lĩnh vực phần cứng. Không giống một số ứng viên khác, Ternus trực tiếp làm việc trên nhiều thiết bị của Táo khuyết, kể cả hoạt động sản xuất toàn cầu.

Bên trong Apple, Ternus được biết đến nhiều hơn với vai trò duy trì sản phẩm thay vì sáng tạo phần cứng mới. Một số cựu nhân viên nói rằng ông không có nhiều kinh nghiệm về chính sách hoặc trách nhiệm chính trị, vốn cần thiết cho vị trí lãnh đạo cao nhất.

Là người gốc California, John Ternus nhận bằng cử nhân kỹ thuật cơ khí từ Đại học Pennsylvania. Trong 4 năm sau khi tốt nghiệp Đại học Pennsylvania năm 1997, ông Ternus thiết kế tai nghe và các sản phẩm khác tại một công ty khởi nghiệp về thực tế ảo.

Năm 2001, ông gia nhập Apple và làm việc trong nhóm phát triển màn hình máy tính Mac, thời điểm công ty rời khỏi thiết kế sặc sỡ trên iMac.

John Ternus giới thiệu chip Apple M1 năm 2020 (Ảnh: Apple).

Trong 3 năm tiếp theo, Ternus lên vị trí quản lý, theo lời kể từ Steve Siefert, sếp đầu tiên của Ternus tại Apple. Theo Siefert, Ternus khá gần gũi và được lòng nhiều người. Quyết định ngồi làm việc cùng đội ngũ phần cứng giúp ông dễ dàng giám sát và động viên nhân viên. Khi Siefert nghỉ hưu năm 2011 và chừa lại phòng trống, Ternus vẫn muốn làm việc trong không gian mở.

Đến năm 2005, Ternus được thăng chức lên trưởng nhóm kỹ sư phần cứng iMac, thời điểm Apple phát triển iMac G5. Lúc đó, đội ngũ thảo luận về cách tích hợp nam châm để cố định màn hình kính trên máy. Kỹ thuật này khá lạ và vấp phải ý kiến trái chiều, song Ternus vẫn theo đuổi.

“Khi được giới thiệu một ý tưởng đột phá như vậy, ông ấy sẽ hết lòng ủng hộ”, Siefert nói.

John Ternus đã dành nhiều thời gian làm việc với các nhà sản xuất ở châu Á, đi lại giữa châu lục này và Thung lũng Silicon, sau đó nhận thấy việc thuyết phục nhà cung cấp sản xuất đáp ứng được kỳ vọng thiết kế của Apple khó khăn như thế nào.

Ông sau đó trở thành một phụ tá quan trọng của Dan Riccio, người tiền nhiệm của ông ở vị trí giám đốc phần cứng của Apple. Đến năm 2013, vai trò của ông Ternus đã mở rộng, bao gồm việc giám sát các nhóm Mac và iPad.

Người tiên phong trong việc phát triển iPhone Air

Trong những năm gần đây, ông Ternus gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong việc cập nhật các sản phẩm của Apple. Ông là người tiên phong trong việc phát triển iPhone Air, ra mắt năm ngoái với thiết kế mỏng mới, và là nhân vật chủ chốt trong quá trình chuyển đổi của Apple từ việc sử dụng chip của Intel trong máy Mac sang sử dụng chip do chính công ty sản xuất vào năm 2020. Theo một nguồn tin thân cận với công ty, ông Ternus cũng tham gia vào các thử nghiệm của Apple với điện thoại gập.

“Ông ấy là người tốt. Ông ấy là kiểu người bạn sẽ muốn làm quen”, Rogers chia sẻ.

John Ternus là ứng viên hàng đầu kế nhiệm CEO Tim Cook (Ảnh: NYT).

Trong bài phát biểu tốt nghiệp tại trường kỹ thuật Đại học Pennsylvania năm 2024, Ternus nói với tân cử nhân rằng điều tự hào nhất của họ trong tương lai không phải các dự án cụ thể, mà là hành trình biến chúng thành hiện thực.

“Giờ đây, trên hành trình đó, sẽ có nhiều lúc trong sự nghiệp mà bạn phải đảm nhận những điều mới mẻ. Đôi khi, các bạn sẽ tự hỏi rằng mình có thực sự làm được hay không”, Ternus chia sẻ.

Fortune nhận định, điểm khiến John Ternus được đánh giá cao trong kịch bản kế nhiệm không chỉ nằm ở thâm niên hơn hai thập kỷ tại Apple, mà còn ở việc ông đại diện cho “DNA sản phẩm” - yếu tố từng làm nên thành công của Apple dưới thời Steve Jobs và tiếp tục được duy trì dưới thời Tim Cook.

Trong các sự kiện ra mắt sản phẩm gần đây, vị lãnh đạo này ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên sân khấu, đảm nhận vai trò thuyết trình các cải tiến kỹ thuật then chốt - điều mà giới quan sát cho rằng không phải là sự xuất hiện ngẫu nhiên.