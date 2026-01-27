Lộ diện đơn vị chi giá cao gấp 3 lần mua vốn hãng mì "2 con tôm"

Doanh nghiệp sở hữu hãng mì 2 con tôm được định giá 1.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinataba) vừa công bố đã bán thành công toàn bộ 960.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ đang nắm giữ tại Colusa - Miliket (CMN). Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 18/12/2025 đến 24/12/2025 thông qua phương thức bán đấu giá công khai cả lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Nhà đầu tư duy nhất trúng giá đã chi ra tổng cộng hơn 206 tỷ đồng để sở hữu trọn lô cổ phiếu nói trên, tương đương mức giá khoảng 214.600 đồng/cổ phiếu. Nếu so với thị giá đóng cửa phiên gần nhất của cổ phiếu CMN là 71.900 đồng/cổ phiếu, mức giá trúng đấu giá cao gấp 3 lần. Tương ứng, mức định giá hãng mì quốc dân “2 con tôm” ở mức 1.000 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Vinataba chính thức không còn là cổ đông của Colusa - Miliket.

Hình ảnh mì 2 con tôm ghi dấu trong lòng người dùng Việt (Ảnh: DT).

Lộ diện bên mua lại cổ phần

Bên mua lại vốn hãng mì quốc dân này vừa lộ diện, đó là Công ty cổ phần Đầu tư SB Space Holding. Từ ngày 19/1, doanh nghiệp này chính thức trở thành cổ đông lớn của CMN, nắm giữ 960.000 cổ phiếu.

Theo tìm hiểu, SB Space Holding được thành lập ngày 24/12/2021, trụ sở tại đường Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TPHCM. Công ty đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Thời điểm thành lập, SB Space Holding có vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng, ông Phan Duy Quang giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Chỉ sau hơn 3 tháng hoạt động, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh lên 200 tỷ đồng. Năm 2024, tức 1 năm trước khi tham gia phiên đấu giá, công ty liên tục thay đổi Tổng Giám đốc. Tháng 12/2024, ông Từ Trung Thành đảm nhiệm chức vụ này.

Hiện, doanh nghiệp được biết đang hoạt động chính trong mảng đầu tư, quản lý và khai thác không gian văn phòng, hiện đang vận hành tòa nhà SB Space Building trên cùng tuyến đường.

Miliket nổi tiếng với hình ảnh mì gói 2 con tôm từ khoảng năm 1990. Dù thị phần hiện tại đã thu hẹp đáng kể so với thời hoàng kim, mì gói giấy 2 con tôm vẫn xuất hiện đều đặn ở kệ siêu thị, trong các nhà hàng, quán ăn lề đường…

Ngoài ra, doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng quỹ đất có vị trí thuận lợi, bao gồm khu đất rộng 2ha tại đường Kha Vạn Cân (TPHCM) với thời hạn thuê đến năm 2065 và khu đất hơn 8.590 m2 tại đường Tô Vĩnh Diện (Thủ Đức cũ).